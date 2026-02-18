La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso, cielo mayormente despejado y sin lluvia; para este miércoles 18 de febrero en la Ciudad de México.

Se esperan temperaturas altas en el norte, centro y oriente de la CDMX, particularmente entre las 11:00 de la mañana y las 16:00 de la tarde, de acuerdo con el pronóstico de tiempo severo del boletín meteorológico.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 29°C por la tarde, mientras que la mínima será de 13°.

Además, para este día se esperan vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del jueves 19 de febrero sea fresca en la zona del valle, y después del mediodía el ambiente será muy caluroso.

