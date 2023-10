El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino se congratuló por la opinión favorable que dio el Consejo Judicial Ciudadano sobre la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; mientras que el PAN reiteró que votará en contra de la permanencia de la fiscal por otros cuatro años.

A través de un posicionamiento, Morena manifestó su solidaridad y amplio respaldo a las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano y condenaron enérgicamente las expresiones de intimidación y amenazas que, en redes sociales, se han realizado en contra de la consejera Gabriela de la Torre Mercado y del consejero presidente, Jorge Nader Kuri y su familia.

“En el Grupo Parlamentario de Morena hacemos votos para que, en lo subsecuente de este relevante proceso, se desarrolle con civilidad y altura de miras por parte de todas las fuerzas políticas para el bien de la institucionalidad, de la Ciudad de México y de sus habitantes”, señalaron.

En este sentido, precisaron que los resultados arrojados por la evaluación dan cuenta de un “excelente desempeño” realizado por Ernestina Godoy. “Cabe señalar que la totalidad de las y los consejeros manifestaron su reconocimiento al trabajo de la Fiscalía y a su apertura para el desarrollo de este proceso de análisis y evaluación del trabajo realizado durante la actual gestión.

En tanto, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, dijo que esta decisión del Consejo Judicial Ciudadano es la crónica de una trampa judicial anunciada.

“Las mismas marrullerías de la fiscal ahora articuladas por los ciudadanos afines a la 4T que no se excusaron del proceso. Mal y de malas la procuración de justicia en la Ciudad de México”, aseveró el legislador.

En este contexto, el presidente del PAN en la Ciudad, Andrés Atayde, aseguró que la Fiscalía capitalina no les ha cumplido a las víctimas de delitos, por lo que la ratificación de Ernestina Godoy no debería darse.

“En honor a las víctimas que no han sido escuchadas, nuestra postura es clara: no acompañamos la ratificación. Las y los chilangos merecemos una Fiscalía en la CDMX imparcial y que tenga como prioridad escuchar a las víctimas para reducir el tamaño de la impunidad. La CDMX necesita una Fiscalía que sí ponga orden, que sea capaz de combatir la impunidad y que no proteja a sus cuates”, dijo.