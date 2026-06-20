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Este sábado, Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos importantes en el Grupo F y con la ilusión de acercarse a los dieciseisavos de final.
El conjunto neerlandés viene de haber empatado 2-2 frente a Japón en su debut, mientras Suecia llega con la moral en alto tras una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez en Monterrey. Con la lucha por el liderato al rojo vivo, este partido es garantía de espectáculo.
Será además un gran choque de estrategias en los banquillos con Ronald Koeman y Graham Potter como los cerebros detrás de cada equipos.
En el estadio Houston, Suecia y Países Bajos nos regalarán un auténtico partidazo que además podrá ser disfrutado por televisión abierta. A continuación, les pasamos el minuto a minuto del partido.
Países Bajos vs Suecia: Minuto a minuto
Universal Deportes 11:45 AM
Gol anulado a Suecia
Los suecos intentaron descontar en la parte final del primer tiempo, pero su gol fue anulado
Universal Deportes 11:17 AM
¡Gooool de Países Bajos!
Brobbey anota su doblete y gana 2-0 Países Bajos
Universal Deportes 11:05 AM
¡Goool de Países Bajos!
Al minuto 6, Brian Brobbey adelanta a la Naranja Mecánica
Universal Deportes 10:58 AM
Empieza el partido
Suecia y Países Bajos se miden en el estadio Houston
Universal Deportes 10:46 AM
Horarios y canales para ver el partido
Hora: 11:00 horas
Transmisión: Canal 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
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