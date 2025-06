Luego de que la presa Río Becerra se encontrara en riesgo de desbordamiento por las lluvias del 16 de junio, al llegar a 80% de su capacidad, los gobiernos de la Ciudad de México y de la alcaldía Álvaro Obregón realizan un monitoreo permanente del nivel de agua, y se abrieron las compuertas del embalse de forma oportuna.

Quienes habitan en las inmediaciones de la presa comentaron que temen que derivado de las fuertes lluvias y la acumulación de basura el cauce se desborde y afecte sus viviendas.

“Anoche [lunes] no pudimos pegar los ojos. Nos quedamos pendiente del nivel del agua porque no dejó de llover en toda la ciudad, y siempre que pasa eso nos da miedo de que la represa se desborde, no nos preocupa tanto el agua, lo que nos quita el sueño es la basura”, expuso el señor Rafael, habitante de la colonia Jalalpa Tepito.

“Creo que es más basura que agua. De aquí se va dispersando hacia las presas de abajo y por eso no nos inundamos, pero siempre estamos con el pendiente”, comentó Daniel, otro de los vecinos.

La demarcación dio a conocer que retiró más de 750 metros cúbicos de basura de las 13 presas ubicadas en su territorio, lo equivalente al volumen de una alberca semiolímpica.

Una de las tareas más complicadas, por el riesgo que implica, es la limpieza de los taludes aledaños a los vasos reguladores.

Hasta ahora se ha saneado una superficie de 3 mil 750 metros cuadrados y se han deshierbado 24 mil 625 metros cuadrados de los cauces y paredes de las presas.

Los trabajadores también han logrado retirar 54 metros cúbicos de material de construcción que se arroja de manera ilegal en los cauces de ríos y presas en Álvaro Obregón.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las intensas lluvias que se registraron la tarde y noche de este lunes dejaron 137 encharcamientos y 66 árboles caídos en distintas demarcaciones.

Adicionalmente, se controlaron dos deslizamientos de tierra en la alcaldía Álvaro Obregón y seis cortocircuitos relacionados con las precipitaciones.

Situación en el Edomex

La acumulación de basura en las presas del Estado de México también se registra en las presas Madín, en Atizapán de Zaragoza; Los Cuartos, en Naucalpan, y El Capulín, en Huixquilucan.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) informó que desde la última limpieza realizada hace 15 días en los cuerpos de agua ubicados en el Estado de México, se incrementó en 6 mil 083 toneladas la cantidad de residuos retirados.