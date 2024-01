La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, convocó a una conferencia de prensa este miércoles para dar a conocer cuál será su futuro político.

La edil quien llegó con la alianza PAN-PRI-PRD , pero de acuerdo con dirigentes, ya no le darán la candidatura para poder reelegirse.

Cuevas presentó una asociación política, de la cual es presidenta, y busca convertirlo en partido político.

10:46 Además de que todos los días se dedicará a exhibir quién es la alianza PAN, PRI y PRD.

10:45 Informa que comenzará de cero a través de su organización política “Por la Familia y la Seguridad de México”.

10:43 Sandra Cuevas descarta sumarse al PVEM, y a Movimiento Ciudadano.

10:39 “Tenían la joya de la corona. Una de las alcaldesa más potentes y la dejaron ir. La castigaron por haber dicho la verdad”. "El PAN se va a hundir junto con su cartel inmobiliario".

10:38 El PRD, va a desaparecer. Disfruten sus últimas posiciones, aseguró.

10:37 “Si hay alguien dentro de la política mexicana que sea el más asqueroso, es alito. Es Alejandro Morena. No hay una persona más repugnante”, indicó.

10:36 Sandra Cuevas se lanza contra Santiago Taboada, afirma que jamás será jefe de Gobierno. Señala que es un hombre sin palabra. Indicó que la alianza PAN, PRI y PRD informó que valorará su reelección como alcaldesa de Cuajhtemoc.

10:32 Por no haber desviado recursos públicos, por no aceptar sus porquerías, se me castigo no aceptándome dentro de la alianza.

10:28 Nos auditan todos los días, nos pagan las sobras y todo esto por salir a defender lo que yo pensé que estaba bien.

10: 28 Eso me llevó a tener una administración: intentos de destitución, granaderos afuera de mi alcaldía, ataque tras ataque del gobierno de la ciudad.

10: 27 Soy empresaria y llevo poco más de dos años haciendo política. Defendí a la ciudad y señalé lo que estaba mal, tanto en el gobierno federal como en la Ciudad