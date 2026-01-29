La alcaldía Miguel Hidalgo inició, con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria, una jornada de vacunación contra el sarampión en distintos puntos.

Ayer se instaló en la explanada de la demarcación un módulo de atención para los vecinos, quienes respondieron el llamado para prevenir esta enfermedad. Aquí se aplicaron 300 dosis.

Simultáneamente, la alcaldía instaló otro punto de vacunación en el Mercado Zacatito, ubicado en la calle de Sanctórum 122, en la colonia Argentina Poniente, el cual estará inmunizando hasta el 30 de enero de 9:00 a 14:00 horas.

Desde el jueves pasado se habilitaron filtros sanitarios en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) e inició el día de hoy con la vacunación a niños en estos espacios educativos. Se aplicó esta vacuna a menores de nueve años en un horario de 8:30 a 9:30 horas en los Centros de Carmen Serdán, Lago Garda, Margarita Maza de Juárez y José María Morelos y Pavón.

Hoy se aplicarán filtros en Cendis Anáhuac, el Chorrito, Constituyentes y Parque Lira. A su vez, para el 3 de febrero, en el Cendi Miguel Hidalgo; el miércoles 4, en los de Caneguín, Granada y Tacuba. El jueves 5, en el Cendi Zacatito; mientras que para el viernes 6, será en el de Legaria; y el lunes 9 de febrero, en los de 18 de Marzo, Reforma Social y San Miguel Chapultepec.

La Jurisdicción Sanitaria en Miguel Hidalgo informó que hasta el jueves pasado se habían detectado siete casos de sarampión en la alcaldía, de los que cuatro son habitantes de la demarcación. No se informó de casos graves.

El alcalde Mauricio Tabe llamó a los vecinos de entre 10 y 49 años a acudir a vacunarse, así como a los padres y madres de familia a observar cualquier síntoma en sus menores y acudir a las instituciones de salud, sean o no derechohabientes, para su atención.