Enfrente de la Alameda, un camión de helados llamado "Michoacanita Viajera" se destaca en el Desfile de Día de Muertos con su temática de la película "Coco".

Este negocio familiar lleva 18 años recorriendo las calles de la Ciudad de México en los desfiles con disfraces de diferentes temáticas.

Este año, la familia decidió mantener su temática alrededor de "Coco" con disfraces de los personajes y figuras de cartón creadas hace dos meses.

Ingrid Durán, una de las hijas de los dueños, comentó que esta dinámica les ha dado mejores resultados en ventas, ya que les permite generar empatía con el público.

Están desde las 7:00 de la mañana y preven irse alrededor de las 23:00 horas. Foto: Arantxa Meave

"Atraer al público siendo creativos, yo creo que los mexicanos siempre encontramos la forma", dijo.

Lo que más le gusta a Ingrid es mostrar el arte mexicano y la emoción de los transeúntes.

"Lo que más me gusta es representar nuestra cultura, y los niños que se acercan emocionados", dijo sonriendo mientras preparaba un helado.

La idea de disfrazar al personal y al camión surgió después de que las ventas se vieran afectadas, y su madre comenzó a maquillar y disfrazar a los empleados para los desfiles.

Relato que están desde las 7:00 de la mañana y prevén irse alrededor de las 23:00 horas.

