“Mi hermana es la más grave del hospital”, señaló con tristeza Evelia Salud Jaurrieta, quien junto con sus familiares se encuentran a las afueras del Hospital Rubén Leñero en espera de información sobre la salud de María, quien fue una de las personas que resultó gravemente herida tras la volcadura y explosión de una pipa que transportaba gas LP, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Evelia relata que María es la mujer que se observa en un video bajando de un microbús el día de la tragedia, a pesar de que corrió con fuerza, la onda expansiva la alcanzó y actualmente se encuentra en coma.

“Ella está grave, no nos dan esperanzas, ahorita está en quirófano, está el cirujano lavándole su cuerpo, sus quemaduras y todo, pero ella está en coma. Tiene quemaduras de tercer grado, en su espalda, sus piernas y todo su cuerpo”, comentó.

Familiares esperan que el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa gasera los apoyen y se hagan responsables. Foto: Fernanda Zamora

María el día de la tragedia regresaba de trabajar, era su ruta habitual. Su hermana señala que le pide mucho mucho a Dios por ella y por los demás heridos.

“Le pido a Dios por mi hermana, y por todos, porque hay bastantes quemados, pero ayer nos dijeron que ella es la más grave del hospital”.

Confío en que el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa gasera los apoyen y se hagan responsables.

“Es una cosa muy dura, muy triste. Esperemos que el gobierno nos eche la mano, que nos ayude la empresa de gas, más que nada, que se hagan responsables, porque hasta ahorita dicen mis sobrinos que nadie se ha hecho presente y esperemos que responda la empresa del gas”, subrayó.

Al borde del llanto, mencionó que ha podido ver a su hermana en el hospital y le platica cosas, con la esperanza de que pueda oírlos, a pesar de su estado.

“Yo sí la he visto, ella está sedada y no nos ve, nosotros sí la vemos, pero ella no nos ve… le platicamos y tenemos la esperanza de que nos escuche. Le digo que soy su hermana que vine a verla y ahorita va a llegar un hermano que viene de Mexicali, está mi mamá, mis hermanas, mis hijos y todos aquí estamos apoyándola y esperando”, subrayó.

Agradeció a las personas y a las autoridades capitalinas que les han ofrecido alimentos y bebidas durante esta larga espera afuera del hospital.

Daniela Gopar acudió, junto con su novio y su mamá, al Hospital Rúben Leñero a regalar porciones de chilaquiles a los familiares de los heridos tras la explosión. Foto: Fernanda Zamora

Daniela Gopar acudió, junto con su novio y su mamá, al Hospital Rubén Leñero a regalar porciones de chilaquiles a los familiares de los heridos tras la explosión.

Confío en que su ejemplo pueda ser replicado por más personas.

“Nos llena mucho el corazón porque sabemos lo difícil que es una situación hospitalaria, pero sabemos que es agradecimiento después se va a convertir en una buena acción, porque esas personas después van a tener un gesto con personas que lo necesiten. Nosotros creemos firmemente que esto es una cadena, que se va creando, que se va fortaleciendo, empezamos unos, continuamos muchos y esperemos que terminen siendo más”, argumentó.

En total llevó 100 porciones de chilaquiles y medicamentos para donar, y otras raciones más a Magdalena de las Salinas.

Otras personas también se acercaron a ofrecer tortas y tacos de canasta a los familiares de los heridos para hacer un poco más ligera esta larga espera.

