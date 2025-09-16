"Mi madre está muy grave, no sabemos qué necesite después, cuando se recupere, son tratamientos muy largos y costosos", son las palabras de Nancy Pérez, hija de la señora María Salud Jaurrieta, víctima de la explosión de la pipa de gas, registrada el pasado 10 de septiembre en La Concordia, en Iztapalapa.

La señora María Salud se encuentra recibiendo atención en el Hospital Rubén Leñero, desde la tarde del miércoles que ocurrió la explosión.

Esta mañana fue sometida a una segunda cirugía para el retiro de piel y lavado quirúrgico, sin embargo, su estado de salud es muy grave, confirma su familia.

Lee también Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Sí bien el diagnóstico preocupa a la familia de María Salud, también se dicen preocupados por las responsabilidades e indemnizaciones de parte de la empresa gasera propietaria de la pipa de gas que estalló el miercoles pasado.

"Necesito saber que va pasar con esa empresa gasera ¿por qué no han dado la cara? ¿por qué tanto misterio? Si forman parte de esa responsabilidad que no han podido asumir", dice Nancy, entrevistada afuera del Hospital Rubén Leñero.

Sobre el caso, la fiscal de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján informó el fin de semana pasado que la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, cuenta con seguro vigente.

Lee también FOTOS: Los estragos de la explosión de pipa de gas en puente de la Concordia

Además de que se presume que el accidente se debió al exceso de velocidad con que la pipa era manejada.

La tarde de la explosión, la señora María regresaba de ver a Nancy cuando el microbús en que viajaba le tocó encontrarse cerca del lugar de la explosión.

La madre de familia sufrió quemaduras de tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo.

Además de las quemaduras, María está siendo asistida por un ventilador y presenta complicaciones en varios órganos, informó su familia.

"Hasta ahorita ha logrado mantener una muy buena resistencia a pesar de las circunstancias, y esperamos resultados de la cirugía de hoy", afirma Nancy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL