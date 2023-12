En reunión a puerta cerrada con líderes territoriales de diversas alcaldías, el precandidato único de la coalición ‘Va X La Ciudad de México’, Santiago Taboada, señaló que su proyecto lleva muchos años construyéndose de la mano de organizaciones sociales y la sociedad civil, quienes lo han respaldado gracias a los exitosos resultados en una parte de la capital.

“Ustedes se han puesto la camiseta, en sus alcaldías, en sus territorios, en sus organizaciones, nos han ayudado… es un proyecto que empezó a hacerse, sí, con un gobierno en una parte de la ciudad, pero también un gobierno que dio resultados. Precisamente no es un gobierno de utopía, es un gobierno de hechos, es un gobierno que puede presumir que cuando hizo las cosas las hizo bien”, destacó.

Indicó que el proyecto que encabeza no tiene miedo, ya que aún con las dudas de cómo iba a entrar a las alcaldías gobernadas por Morena, no ha dejado de tener encuentros con la gente que está cansada de los malos gobiernos y que busca un cambio. “Les hemos movido cada cuadra, cada territorio, cada espacio. Decían que era imposible entrar a Iztapalapa y llevamos más de ocho eventos ahí, en la tierra de la candidata de Morena, que ella no puede presumir en Benito Juárez y por eso les vamos a ganar”.

En este sentido, el precandidato sostuvo que el proyecto que encabeza plantea un cambio profundo para que las cosas sucedan, “por eso en el 21 les ganamos la Ciudad y por eso en el 24 vamos a doblar el triunfo… ya solamente quedan cinco meses para el día de la jornada electoral y ganar la ciudad”.

“Que nos los pongan en el debate: rubro por rubro, materia por materia, tema por tema, les ganamos en saber gobernar y dar resultados ¿o qué? Vamos a ver cómo está la seguridad que yo dejé en Benito Juárez y vamos a ver como dejó la seguridad ella en Iztapalapa. Vamos a medirnos como dejé yo las escuelas públicas y cómo las dejó ella o vamos a medirnos cómo dejó las calles y cómo las dejé yo”, dijo.

Y añadió: “Siempre dice: -no puedes comparar esta alcaldía- por supuesto que no, yo tenía 7 veces menos presupuesto que ella y precisamente eso es lo que nos va a diferenciar en el proyecto, que nosotros sí queremos que la gente viva mejor… Va a ser una campaña durísima, pero nosotros tenemos ánimo, convicción y resultados; tenemos el mejor proyecto”.

Santiago Taboada llamó a las y los asistentes a seguir trabajando por la gente, ya que, dijo, por muchos años los gobiernos han abandonado a las y los chilangos, por lo que sostuvo: “vamos a ganar en los debates y en la propuesta, pero tenemos que también ganar en la calle, en esas puertas, en esas unidades, en esos comercios, en ese transporte”.

Taboada abundó que su fortaleza es el respaldo de la gente, “este gobierno nos quiso hincar, nos amenazó, nos echó al aparato y les faltaron manos, aquí seguimos y no nos doblamos… A ganar se ha dicho a conquistar corazones, colonias, calles, sectores, pero todos juntos. Vamos a ganar, no lo duden, porque eso se contagia, el triunfo se huele y aquí ya huele a triunfo”.

