Para todo mal, mezcal; para todo bien, también, así dice el dicho en honor a una de las bebidas más importantes y emblemáticas de México ante el mundo.

El mezcal ha conquistado paladares y generado un creciente interés por su compleja elaboración y su profundo simbolismo cultural.

Su expansión internacional no solo habla de tendencias gastronómicas, sino de la identidad de un país que encuentra en el agave una historia de tradiciones, diversidad y orgullo.

El Estado de México es una de las regiones donde el mezcal data en documentos antiguos. Fotos: de EL UNIVERSAL

Por ello, en un hecho histórico para los productores del sur del Estado de México, el gobierno encabezado por Delfina Gómez logró la Denominación de Origen del mezcal mexiquense, un reconocimiento que consolida la identidad de las comunidades productoras y los pueblos originarios.

Después de nueve años de estudios y gestiones, por fin los productores mexiquenses podrán comercializar su destilado y expandirlo por el mundo, el cual proviene de una tradición heredada de generación en generación y que ahora abrirá paso a nuevas oportunidades de desarrollo para las pequeñas comunidades.

Mezcal con sabor mexiquense

El Estado de México es una de las regiones donde el mezcal data en documentos antiguos, como la Matrícula de Tributos de los años 1500, donde aparecen referencias al uso del maguey en pueblos como: Ocuilan, Tenancingo, Tonatico, Coatepec Harinas, Villa Guerrero.

En la actualidad, 15 municipios mexiquenses se dedican a la producción del mezcal, donde se cuenta con 318 unidades productoras y con 5 mil 508 hectáreas de agave mezcalero. A diferencia de otros destilados, el mezcal es un producto íntimamente ligado al territorio.

Cada botella es la síntesis de una región, un proceso artesanal y una historia de maestros mezcaleros que han transmitido su conocimiento por generaciones.

Después de nueve años de estudios y gestiones, por fin los productores mexiquenses podrán comercializar su destilado y expandirlo por el mundo. Fotos: de EL UNIVERSAL

¿Qué es una Denominación de Origen?

Con este distintivo se certifica que un producto proviene de una región geográfica específica, utilizando métodos tradicionales de cultivo y producción para garantizar su autenticidad y calidad. En cada denominación influyen factores como el suelo, la topografía, el clima, entre otros; además, representa un abanico de oportunidades para el desarrollo del campo y la generación de empleos locales.