La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron afectaciones en las líneas 2, 7, 8, 12 y B, donde reportaron trenes detenidos por varios minutos, circulación lenta y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 2, los usuarios expresaron su inconformidad mediante la red social X (antes Twitter): “Línea 2 muévanla yaaa, basta”, publicó una persona, mientras otro internauta cuestionó: “¿Cuál es la excusa para que Línea 2 se detenga tanto tiempo en las estaciones?”, asimismo, otro usuario comentó: “Línea 2 en dirección a Tasqueña haciendo base en cada estación. Retraso sin motivo”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de zona de vías”.

En la Línea 8 también se reportaron demoras; un usuario escribió: “Agiliza tu avance, ya tenemos más tiempo del ‘estimado’ detenidos, ¿qué esperan para avanzar?”, mientras otro añadió: “Ahora no hay lluvia, pero tampoco trenes en Constitución, Línea 8, ¿cuál es el pretexto?”.

El Metro informó: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Por su parte, en la Línea 7, usuarios señalaron: “Un caos como siempre, pero la gente está requete contenta”, y “Tren estacionado en San Joaquín dirección Barranca”.

En la Línea B, las quejas también se hicieron presentes: “Ya deja de estar haciendo base en la Línea B, neta todos los días, todas las semanas, todos los meses y años es lo mismo”, reclamó una usuaria, otro internauta añadió: “Línea B más de 6 minutos!!”.

Mientras que en la Línea 12, pasajeros reportaron: “Llevamos parados más de 10 minutos en Lomas Estrella”.

