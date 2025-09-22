Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron este lunes retrasos y fallas en el servicio de las Líneas 2, 7 y 12.

En X pasajeros reportaron que, en la línea 2, pasajeros denunciaron demoras y olores extraños al interior de un convoy: “Línea 2 dirección Cuatro Caminos... Nos encontramos en la estación del Zócalo 8:24 detenido, huele a quemado. Segundo vagón”, escribió un usuario, otro más señaló: “Ahora qué pasó en la Línea 2!!! Va super lenta”, mientras que una pasajera añadió: “Hola, llevo más de diez minutos esperando en la línea azul”.

Al respecto, el Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar una revisión en la zona de vías”.

En la Línea 7, los reportes no se hicieron fueron: “En la línea 7 la información está equivocada, 5 minutos detenido un tren en estación Tacubaya, dirección El Rosario. ¿Por qué la demora!?”, escribió un usuario, mientras que otro dijo: “Métele turbo en la línea 7, hay demasiada gente en Tacubaya”.

En la Línea 12 también se registraron quejas de usuarios por la lentitud del servicio. “¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que salga tren de Yeni al Tláhuac? L12”, compartió un pasajero, otro mencionó: “20 minutos tardo en llegar el metro zapotitlan línea dorada y encima se quedo parado 15 minutos en olivos cuando será el aquí hagan las cosas bien”

