La mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, 7, 8 y 12, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, usuarios reportaron detenciones prolongadas y lentitud en la marcha de los trenes. En la red social X, una persona escribió: “¿A quién estamos esperando o por qué no avanza en Tacuba? Línea 7 dirección Barranca del Muerto”; otro comentario señaló: “Línea 7 detenida 10 min en Constituyentes dirección El Rosario, ¿qué pasa ahora?”; incluso algunos usuarios reclamaron: “Tres días seguidos del servicio deficiente en la L7, de verdad, qué horror. No importa si uno llega temprano”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

En la Línea 3, los pasajeros reportaron que el servicio era lento y que los trenes hacían base en cada estación: “Línea 3 hacia Universidad, haciendo base en cada estación. La respuesta de siempre: se agiliza la circulación, pero sin hacerlo”, publicó un usuario; otro agregó: “L3 dirección Indios Verdes, es un caos. ¡Se va parando y el tren va llenísimo!”, además, un tercero señaló: “Línea 3, no responden qué sucede y va lentísimo. El tren se queda mucho tiempo por estación, las puertas fallan al cerrar…”.

La respuesta del Metro fue: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Respecto a la Línea 12, pasajeros reportaron retrasos y saturación en los andenes: “Buenos días. ¿Qué pasa en #Línea12? Está muuuy retrasada y los andenes se están llenando... ¿Alguna causa?”, escribió un usuarip; otro señaló: “¿Qué sucede con Línea 12? Más de 10 minutos esperando a que pase”, asimismo, se reportó: “Tren en L12 se viene parando muchísimo en estaciones dirección Mixcoac, Calle 11”.

El STC contestó: “Buen día. Se registra afluencia en la Línea 12, se agiliza el avance de los trenes”.

Finalmente, en la Línea 8, usuarios informaron que los trenes tardaban hasta seis minutos en avanzar entre estaciones: “Línea 8, seis minutos es lo que tarda el convoy en cada estación haciendo base”, publicó una persona.

