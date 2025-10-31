La mañana de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, 6, 7, 8 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, usuarios reportaron detenciones prolongadas y lentitud en la marcha de los trenes. En la red social X, una persona escribió: “Buenos días, por favor agilicen la #Línea3, dirección Indios Verdes, no es posible que en el tiempo en que se hace un recorrido de 14 estaciones, no hayamos avanzado ni la mitad de esas, en el mismo tiempo del viaje completo. Y no nos avisan si ¿hay objeto en vías, revisión?”; otro usuario comentó: “L3 dirección Universidad lleva 6 min detenido en estación Zapata, ¿qué pasa?”; un tercero añadió: “Ya van tres trenes línea 3 dirección Indios Verdes y nada que el tren dirección Universidad se mueve, ¿a qué hora señores?”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación”.

En la Línea 7, los pasajeros también reportaron retrasos; un usuario expresó: “Línea 7 detenidos en Constituyentes dirección Rosario. ¿A quién estamos esperando? ¿Por qué no avanza?”; otro escribió: “¿Y ahora qué pasó en la línea 7 que se detienen los trenes 10 minutos por estación?”. además, hubo quien reclamó: “¡Mueve la 7! También 5 minutos en cada estación, ¡no te pases!”.

Respecto a la Línea 8, los usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos: “La línea 8 lleva 5 minutos detenida”, señaló un pasajero; otro preguntó: “¿Ahora qué pasa en la línea 8, dirección Garibaldi? El tren se queda detenido por varios minutos en cada estación”, además, se reportó: “Línea 8 parada en Iztacalco, ¿por qué???”.

En cuanto a la Línea B, se registraron quejas por las constantes paradas de los trenes: “Línea B, no hay tanta gente en los vagones pero ustedes trabajadores del @MetroCDMX provocan las aglomeraciones deteniéndose en cada estación. ¿Por qué se va parando? ¿Otra vez retiraron un tren? ¿O hay algún perro en las vías? ¿O qué pasaaaaa?”, escribió un usuario; otros comentarios coincidieron: “¿Por qué se demora tanto en avanzar en la línea B?” y “Ahora, ¿qué pasa en línea B?”.

En la Línea 6 también presentó afectaciones. “¿Por qué 5 minutos en cada estación en la línea 6??!!!”, reclamó una persona; otro usuario añadió: “Línea 6 ya no está dando servicio desde hace 20 minutos, no permiten acceso a estaciones, ¿me vas a dar un justificante para mi trabajo por esto?”.

