El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que hay retrasos en el servicio de las líneas 3 y 4 por lluvia.

De acuerdo con el reporte de avance de trenes del STC, la Línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes, presentan un avance entre trenes de 5 minutos; mientras que la Línea 4 que va de Martín Carrera a Santa Anita, presenta el mayor atraso, ya que se reporta hasta 7 minutos de espera entre trenes.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Toma previsiones. #MovilidadCDMX. pic.twitter.com/ONZqdUwHza — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 17, 2023

Lee también Vinculan a proceso a feminicida de Rosa Gloria, era su pareja sentimental

Por lluvia, el Metro baja velocidad por seguridad

Aunque la Ciudad de México amaneció con lluvia que no se ha detenido, cibernautas contestaron a los reportes del Metro y aseguraron que no importa si el día está soleado o nublado, el servicio siempre es lento. Incluso, hicieron referencia a que “la lluvia no es torrencial en la línea 3 como para ahora poner eso de pretexto”.

No mamms Tío Metro la lluvia no es torrencial en la línea 3 como para ahora poner eso de pretexto 😡😡😡 ya casi llego, haber con que sorpresa me sales !!!! — IRL80 (@irl80) August 17, 2023





No obstante, es importante destacar que, por motivos de seguridad, según ha explicado el STC en varias ocasiones, por razones de seguridad, es importante disminuir la velocidad en las Líneas que tienen contacto directo con la lluvia.





Un caos literal línea 8 más de 50 minutos en un recorrido de 20 minutos, parado por estación entre 8 y 10 minutos, que desgracia de verdad que triste @El_Universal_Mx @martibatres @multimediostv — Isra JP (@IsraelJimnezPe1) August 17, 2023

Usuarios de la Línea 8 han denunciado en redes sociales que tardan hasta 20 minutos para poder ingresar a un tren y presuntamente tramos que son de poco tiempo tardan casi una hora en concretarse.





Así en Terminal Constitución y el metro lleva parado 20 min pic.twitter.com/UPbOLvFlGG — JANETH CASAS (@jaanethcasas) August 17, 2023