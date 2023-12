“En sí yo me voy a quedar aquí hasta que vengan a sacarme (...) este es mi patrimonio, no tengo nada más que esto. No sé qué voy a hacer si lo pierdo”, externó Pedro Espinosa, quien maneja el local Estética Estefany, ubicado justo debajo de uno de los edificios desalojados tras los microsismos que afectaron a la Ciudad de México.

En el número 959 de avenida Revolución se evacuó un edificio que presentó afectaciones graves como consecuencia de los sismos que se han registrado en los últimos días. Fotos: Abril Angulo / EL UNIVERSAL

Se trata de un local de estilismo en el 959 de Avenida Revolución, colonia Mixcoac, cuyos habitantes tuvieron que evacuar a causa de las afectaciones de los sismos del 12 y 14 de diciembre. Sin embargo, Pedro Espinosa, quien asegura ser el dueño, se rehúsa a irse.

“La verdad ni he pensado en que hacer si me sacan, ayer se me ocurrió que mi esposa se ponga a vender quesadillas (...) llevo 15 años aquí y esto iba a ser mi jubilación, es toda mi vida este local”, afirmó Pedro, quien sigue dando servicio a pesar de las afectaciones tanto en su local como en las viviendas de arriba.

Frente a la estética Estefany, la Brigada de Detección y Reparación de Fugas de Agua trabaja abriendo el concreto para reparar una fuga a causa del sismo, las paredes de su local se encuentran agrietadas y afirmó que ya seis de sus empleados han renunciado en dos días por temor a que el inmueble se caiga en un próximo temblor.

Pedro afirmó que mientras protección civil no se presente en su local con un dictamen oficial para desalojar, él seguirá cortando el pelo de los clientes y “aguantar lo más posible”.

“Estoy muy mal, inclusive me dicen que qué tengo en los ojos y es que no puedo dormir por el estrés, las presiones de lo que pueda llegar a pasar. Me dicen que me vaya a trabajar a otro lado, pero ¿a dónde?”.

“Ya es a riesgo personal, si el señor quiere seguir dando servicio con el edificio así es su decisión (...) nosotras no tenemos un dictamen para desalojar entonces ya queda a consideración de él” afirmó uno de los trabajadores de Protección Civil que se presentó al lugar para invitar a Pedro a desalojar.





