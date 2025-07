Tras el anuncio de 14 acciones por parte del Gobierno de la CDMX para combatir la gentrificación, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, externó preocupación de que la regulación de los precios de la renta puedan tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario.

“Tenemos que revisar cuál va a ser el alcance de la propuesta, nos preocupa -por lo menos en lo personal me preocupa- que el tema de la regulación de los precios de la renta tenga un impacto negativo en el mercado inmobiliario”, dijo

En entrevista a las afueras del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edil afirmó que está en contra de que se disparen los precios de las rentas, pero advirtió que no se “le vaya a meter mano al mercado y mande una señal que paralice la inversión”.

También pidió no hacer uso del tema de vivienda con fines políticos para beneficiar a algunos grupos.

El alcalde acusó que la administración pasada del Gobierno capitalino “le dio en la torre” al orden administrativo pues con el acuerdo de facilidades administrativas que se implementó se liberó la construcción sin permisos.

“No queremos que les hagan el paro a los desarrolladores y a nosotros nos dejen las broncas, yo me he pronunciado muy en contra de una línea política de la administración anterior de explotación del suelo, porque en Miguel Hidalgo permitieron muchas construcciones, se llevaron el predial para otras cosas, es más, se explota el suelo de Miguel Hidalgo y no se les regresa a los vecinos”, señaló.

Asimismo, señaló que algo que falta en el bando que anunció este miércoles la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es tomar en cuenta el tema de desarrollo de transporte público en la CDMX, pues es un aspecto que también altera el mercado de vivienda y condiciones de vida entre los habitantes.

En su oportunidad, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, señaló que se debe apostar porque todas las colonias de la CDMX tengan vivienda asequible y con los mejores servicios.

La alcaldesa se dijo abierta al debate que puso sobre la mesa la jefa de Gobierno para hacer frente a este tema.

cr