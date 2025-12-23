El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, urgió a Petróleos Mexicanos (Pemex) a suministrar la mezcla de asfalto necesaria para realizar las pavimentaciones, ya que el material no se ha surtido desde hace más de 15 días, lo que ha provocado retrasos en obras de diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Explicó que desde finales de noviembre Pemex dejó de surtir una emulsión indispensable para la mezcla asfáltica y que, aunque a mediados de este mes se entregó un 50% desde la planta de Salamanca, el suministro limitado ha afectado a todo el país.

Tabe subrayó que la falta de asfalto se suma a otros retrasos administrativos, como los derivados de la elección del Poder Judicial y la liberación tardía de recursos del Presupuesto Participativo y del capítulo 7000.

El edil pidió comprensión a las y los vecinos, al tratarse de un problema fuera del alcance de las alcaldías, y aseguró que continuará informando sobre las gestiones para que se regularice el suministro.

Cabe señalar que ante el desabasto, la Asociación Nacional de Asfalto solicitó a Pemex restablecer los niveles históricos de despacho y buscar alternativas para optimizar el suministro del material.

