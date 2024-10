El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, echó a andar el programa denominado #AntiBachesMH, con el que busca reparar los hoyos que haya en las calles de toda la demarcación.

En conferencia de prensa, detalló que cuatro cuadrillas trabajarán día y noche para reparar los mil 231 baches que hay por toda la alcaldía.

“Una vez terminada la temporada de lluvias es que ya podemos echar toda la maquinaria a trabajar, no se había hecho antes porque con las lluvias se detiene mucho el trabajo y no se pueden cubrir los baches; además de que el bache requiere un periodo de secado para que no se vuelva a abrir. Entonces vamos a lanzar el programa Antibaches que iniciará en las colonias con mayor número de baches reportados… los antifaces, y así les llamamos a nuestro ejército heroico que se va encargar de defender el buen mantenimiento de nuestras calles, se sumarán a los esfuerzos que haga el gobierno de la ciudad con el Bachetón; entonces, trabajando todos coordinados es como vamos a tener calles mucho más parejitas”, comentó.

El edil comentó que en Lomas de Chapultepec tienen 284 baches reportados, en Polanco 168 y en la Anáhuac 72.

Asimismo, destacó que ya han reencarpetado 57 calles; ocho más están en licitación y tres más en ejecución, entre ellas Lago Onega, General Arista y Santa Cruz Cacalco.

Precisó que todas estás obras benefician a los vecinos, visitantes y trabajadores, que en conjunto suman un millón de personas.

“Vamos a tapar todos los baches que hay, entre reencapetados y bacheos, y no solamente se benefician las 400 mil personas que viven en la alcaldía, sino que podemos estimar que más de un millón de personas que circulan, transitan o vienen a trabajar; en fin, todos se benefician. El bache no es sólo la incomodidad sino que también representa un riesgo para los que andamos en la bici o en la moto, pues es muy peligroso un bache, buscamos que el reducir los baches reduzca los riesgos de quienes circulan en todos los medios”, añadió.





