Más Información

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Canciller De la Fuente participará en asamblea de la ONU en representación de la presidenta Sheinbaum

Canciller De la Fuente participará en asamblea de la ONU en representación de la presidenta Sheinbaum

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Mantienen prisión preventiva para esposa e hijo de Lord Pádel; los acusan de homicidio calificado en grado de tentativa

Mantienen prisión preventiva para esposa e hijo de Lord Pádel; los acusan de homicidio calificado en grado de tentativa

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

El alcalde de Miguel Hidalgo, , entregó dos nuevas canchas del que beneficiarán a la población de las colonias Lomas de Sotelo y Periodistas.

Ante usuarios de estas instalaciones, ubicadas en Lomas de Sotelo, Tabe dio a conocer la intervención mayor que se realizó en las de este centro deportivo a las que se les cambió el pasto sintético, se les reemplazó la malla perimetral y se sustituyeron las luminarias, acciones que se suman a los trabajos que se han hecho a dicha unidad para que luzca como nunca.

El alcalde entregó las nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que ejecutó la Dirección General de Obras. Foto: Especial.
El alcalde entregó las nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que ejecutó la Dirección General de Obras. Foto: Especial.

“Este logro es de ustedes porque ustedes nos dieron la confianza y desde el principio nos dijeron, queremos deportivos públicos de primera, no de cuarta. Queremos que las cosas se hagan bien y no había por qué no hacerlo y aquí estamos rescatando estas canchas del deportivo Gran Libertador, porque ustedes así lo decidieron, porque ustedes nos dieron la confianza y nuestro equipo de trabajo cumplió simplemente esa instrucción”, dijo

Lee también:

El alcalde de Miguel Hidalgo, entregó las nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que ejecutó la Dirección General de Obras.

Precisó que, al representar a un gobierno humanista, las personas están en el centro, así como su dignidad y por ello, se hace todo por tener espacios públicos en óptimas condiciones, unidades habitacionales más iluminadas y seguras, calles ordenadas, más caminables y que los deportivos estén en condiciones favorables para que todos puedan practicar el deporte dignamente, porque es un derecho.

"Esta obra es una forma de reconocer la dignidad de cada una de las personas y lo que merecen nuestros vecinos" Foto: Especial.
"Esta obra es una forma de reconocer la dignidad de cada una de las personas y lo que merecen nuestros vecinos" Foto: Especial.

“Hacemos esta obra porque es una forma de reconocer la dignidad de cada una de las personas y lo que merecen nuestros vecinos, por eso cada vez que visitamos una obra de estas, lo primero que hacemos es reconocer y honor a quien honor merece. Lo segundo es supervisar para checar todos los detalles, porque en ninguna obra pública toleramos la corrupción, en todas las obras públicas las cosas se tienen que hacer bien y no hay concesión con los contratistas”, destacó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses