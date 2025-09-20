El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó dos nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que beneficiarán a la población de las colonias Lomas de Sotelo y Periodistas.

Ante usuarios de estas instalaciones, ubicadas en Lomas de Sotelo, Tabe dio a conocer la intervención mayor que se realizó en las canchas de futbol de este centro deportivo a las que se les cambió el pasto sintético, se les reemplazó la malla perimetral y se sustituyeron las luminarias, acciones que se suman a los trabajos que se han hecho a dicha unidad para que luzca como nunca.

El alcalde entregó las nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que ejecutó la Dirección General de Obras. Foto: Especial.

“Este logro es de ustedes porque ustedes nos dieron la confianza y desde el principio nos dijeron, queremos deportivos públicos de primera, no de cuarta. Queremos que las cosas se hagan bien y no había por qué no hacerlo y aquí estamos rescatando estas canchas del deportivo Gran Libertador, porque ustedes así lo decidieron, porque ustedes nos dieron la confianza y nuestro equipo de trabajo cumplió simplemente esa instrucción”, dijo

El alcalde de Miguel Hidalgo, entregó las nuevas canchas del Deportivo Gran Libertador que ejecutó la Dirección General de Obras.

Precisó que, al representar a un gobierno humanista, las personas están en el centro, así como su dignidad y por ello, se hace todo por tener espacios públicos en óptimas condiciones, unidades habitacionales más iluminadas y seguras, calles ordenadas, más caminables y que los deportivos estén en condiciones favorables para que todos puedan practicar el deporte dignamente, porque es un derecho.

"Esta obra es una forma de reconocer la dignidad de cada una de las personas y lo que merecen nuestros vecinos" Foto: Especial.

“Hacemos esta obra porque es una forma de reconocer la dignidad de cada una de las personas y lo que merecen nuestros vecinos, por eso cada vez que visitamos una obra de estas, lo primero que hacemos es reconocer y honor a quien honor merece. Lo segundo es supervisar para checar todos los detalles, porque en ninguna obra pública toleramos la corrupción, en todas las obras públicas las cosas se tienen que hacer bien y no hay concesión con los contratistas”, destacó.

