Cuatro hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en calles de la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero, la noche de este lunes. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la vía pública, donde se escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego dirigidas hacia un vehículo gris en el que viajaban las víctimas.

El incidente se registró en el cruce de las calles General Miguel Miramón y General Vicente Guerrero. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta negra con verde. Al sitio arribaron patrullas del sector y personal del Grupo Cóndores, mientras que una ambulancia del ERUM fue solicitada; sin embargo, vecinos trasladaron por sus propios medios a los lesionados al Hospital de la Villa a bordo de un automóvil Toyota Corolla gris.

Minutos después, personal médico del hospital confirmó el fallecimiento de los cuatro hombres, de 16, 22, 24 y 30 años de edad, quienes presentaban impactos de arma de fuego. El personal de campo implementó un operativo de búsqueda en la zona para dar con los responsables.

Lee también Fallas y retrasos en el Metro CDMX; usuarios reportan afectaciones en siete líneas

Matan a cuatro hombres en la GAM; detienen a siete tras ataque a balazos en Martín Carrera. Foto: Luis Camacho

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante patrullajes preventivos los oficiales escucharon las detonaciones y se aproximaron al punto, donde localizaron el vehículo con manchas hemáticas. A partir de entrevistas con vecinos, obtuvieron información sobre la posible ruta de escape de los agresores, quienes presuntamente se refugiaron en una vecindad ubicada en la calle José Joaquín Herrera.

En una rápida movilización, los uniformados ingresaron al inmueble donde detuvieron a dos sujetos de 15 y 35 años de edad que coincidían con las características de los probables responsables. Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta con siete cartuchos útiles y un arma larga con cargador.

Cuando los policías trasladaban a los detenidos, tres personas más —dos hombres de 31 y 26 años y una mujer de 29— intentaron impedir la acción policial mediante jaloneos, por lo que también fueron asegurados por resistencia de particulares. En el exterior de la unidad habitacional, otros dos individuos, una mujer de 30 años y un hombre de 27, fueron detenidos en posesión de 290 sobres con sustancia similar a la cocaína, dos paquetes con aparente marihuana, 62 bolsitas con la misma hierba y una báscula gramera.

En total, siete personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público junto con las armas y la droga asegurada, mientras se integra la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque. La SSC informó que continuará trabajando en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para identificar y detener a todos los involucrados en este hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL