El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama supervisó este sábado la obra de modernización de la Nueva Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en un recorrido a bordo del tren NM16 de Zaragoza a San Lázaro, donde verificó los principales avances del proyecto que cuenta con una inversión histórica de más de 37 mil millones de pesos en beneficio de los usuarios de este sistema de transporte.

El mandatario informó en conferencia de prensa que la rehabilitación “Va muy bien ese proceso, bastante bien”, sin embargo, será el Sistema de Transporte Colectivo quien informe cuando será reabierto el tramo de Pantitlán a Salgo del Agua “ellos lo van a informar, ellos tienen el conocimiento técnico específico de eso”.

Por separado, durante el recorrido que realizó este sábado, Martí Batres dijo “Estamos aquí en un recorrido que se hace semanalmente en la Línea 1 del Metro, que se está renovando totalmente. (...) Y estamos verificando que van muy avanzadas las obras de la Línea 1 del Metro. Pronto tendremos una Línea 1 nueva, es una gran inversión que se realiza para beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Transporte público de calidad”, expresó el mandatario capitalino en un video difundido en sus redes sociales.

Durante la visita, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar; así como por el director de Instalaciones Fijas, Omar Moya Rodríguez, y el asesor de Planeación, David Escalante Sánchez, ambos del Metro, le presentaron al Jefe de Gobierno, en su primer visita de inspección, las principales acciones para la renovación total de la línea más antigua de la red, entre ellas el cambio de estaciones, vías, rieles, durmientes, cableado, charolas, sustitución de balasto y tubería de drenaje.

Muy por la mañana realizamos el recorrido semanal por las obras de la Línea 1 del @MetroCDMX. Pronto tendremos una Línea 1 nueva.



Estuvieron presentes en el trayecto de supervisión @LuzElena_GE, secretaría de Finanzas, y @andreslajous, secretario de Movilidad. Seguimos… pic.twitter.com/Eq3COCYEXp — Martí Batres (@martibatres) June 24, 2023

Actualmente continúa la fase de pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), el cual es adaptado a los trenes NM16 que circularán en la Nueva Línea 1, además de los 29 trenes nuevos, modelo NM22, adquiridos por el Gobierno capitalino como parte de esta modernización.

En el recorrido también participaron representantes de la empresa china CRRC.

Batres asegura que no buscará cargos en las elecciones 2024

Martí Batres aseguró que no buscará cargos en las elecciones del próximo año y concluirá su gestión en la Jefatura de Gobierno, en octubre de 2024.

“Para las elecciones del 2024, no podría, acabo de asumir la Jefatura de Gobierno, ni modo que diga “voy a gobernar tres meses y ya me voy”, no. Tengo una responsabilidad y me toca de aquí hasta octubre del 2024, no voy a ser candidato a nada en este proceso electoral, me quedo a cerrar este ciclo, hay una gran cantidad de procesos que impulsó la doctora Sheinbaum muy importantes”,‘refirió.

“Yo voy a estar aquí hasta el último día de la gestión de este gobierno”, acotó.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

A pregunta expresa su opinión del evento que encabezará mañana la edil de Iztapalapa, Clara Brugada donde dará a conocer su aspiración a la Jefatura de Gobierno, indicó qué hay respeto y libertad para todos los contendientes.

“Mi respeto para todas y todos, hay libertad en la Ciudad de México”.

Agregó que ninguno de los integrantes de su gobierno le han mencionado sobre sus intenciones de contender por la jefatura de gobierno.

“Pues no me ha dicho nadie aún, pero como le decía, hay libertad en la Ciudad de México, hay plena libertad y yo no puedo ser sino respetuoso de la libertad de cada quien”, dijo.