Este lunes 13 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas al menos tres marchas y cuatro concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) marcharán desde las 7:30 horas desde el local sindical del SME y la sede de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con destino a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional.

Los participantes exigirán la reinserción laboral de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el respeto a los derechos de jubilados, el programa de “borrón y cuenta nueva” para usuarios organizados y la autonomía de las cooperativas.

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Al mediodía, integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) partirán del Palacio de Bellas Artes rumbo a la Secretaría General del IPN, en Zacatenco, donde entregarán un citatorio para solicitar mesas de trabajo sobre el incremento al presupuesto institucional, mejoras en la infraestructura de los planteles, la destitución del director general por presuntas irregularidades financieras, el cese de represalias y procesos democráticos para la elección de autoridades.

Por la tarde, a las 17:00 horas, padres de familia y estudiantes del CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal” marcharán desde ese plantel hacia la Secretaría General del IPN para exigir solución a la situación académica y administrativa de alumnos en condición irregular.

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Además, durante la jornada se realizarán diversas concentraciones. A las 9:00 horas, el colectivo Las Tonatzin acudirá al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para respaldar una audiencia judicial y exigir justicia en un caso que consideran pendiente de revisión.

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A las 11:00 horas, integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA-28 de Octubre) efectuarán un mitin en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza para demandar el derecho a comerciar en la vía pública y denunciar presuntas extorsiones y cobro de piso.

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Posteriormente, a las 14:00 horas, la Asamblea General de Trabajadores se concentrará frente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, para exigir estabilidad laboral, un nuevo tabulador salarial, renivelación y prestaciones universales.

Vecinos de la colonia Ampliación Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mantendrán protestas durante el día en el cruce de Lago Andrómaco y Lago Neuchâtel para manifestar su rechazo a la instalación de parquímetros en la zona.

LL