Durante la discusión de un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México sobre la marcha de la Generación Z, el diputado migrante Raúl Torres pidió a la comunidad internacional alzar la voz sobre lo que está ocurriendo en México.

En su participación del pasado miércoles, dirigió una palabras en inglés para llamar a la comunidad internacional, al Parlamento Europeo y al Congreso de los Estados Unidos, para que alcen la voz sobre lo que está sucediendo en México. “Desafortunadamente, el régimen de López Obrador dejó un imperio del narcotráfico y hay mucho en México”.

Lee también: Toma Jorge Armando Rocha Gutiérrez las riendas del Canal de Televisión del Congreso CDMX

Al finalizar estas palabras, el legislador recibió burlas y mostró una pancarta con la leyenda: “Make México Safe Again”, es decir “Hacer que México sea seguro de nuevo”.

Asimismo, precisó que burlarse de la juventud nunca ha sido el camino, “por eso incluso hoy la comunidad internacional, y hablo principalmente de nuestro aliado más importante, el presidente Trump, el Gobierno de los Estados Unidos, está muy claro de lo que está pasando en México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr