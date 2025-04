Wilselis Díaz, de 23 años, tomó la decisión de emprender el viaje de regreso a Venezuela junto con sus dos hijos, en vez de empezar a construir una nueva casa de madera y cartón en el Parque Guadalupe Victoria.

Esto tras el retiro del campamento migrante de la Plaza de la Soledad, que inició el gobierno de la Ciudad de México el pasado lunes 31 de marzo.

“Hoy nos regresamos debido a que quitaron el CBP One y luego de que nos sacaron de la plaza, ya eso fue mucho y decidí regresarme (...) me siento triste porque perdí mi sueño. Bueno no, el sueño de mis hijos”, comentó entre lágrimas.

Ella, junto con otros 700 migrantes, fueron retirados del campamento ubicado en la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, en Venustiano Carranza.

Aquellos que decidieron no retornar a sus países o trasladarse a un albergue para personas en contexto de movilidad, comenzaron a construir un nuevo campamento sobre avenida Congreso de la Unión.

Actualmente, los migrantes trabajan en la construcción de sus nuevas casas improvisadas, hechas de pedazos de madera, lonas plásticas, cartón o cualquier elemento que encuentren en la basura que podría ayudar a edificar lo que será su nuevo hogar temporal.

Mientras tanto, personal de la Secretaría de Obras y Servicios, así como trabajadores de la alcaldía Venustiano Carranza continúan con el retiro de basura, partes de casas improvisadas y los objetos personales que quedaron a un costado de la parroquia, donde antes se encontraba el campamento.

Según explicaron los trabajadores, el plan original era hacer el retiro completo de todo el campamento a más tardar la noche del primero de abril, pero la cantidad de materiales, basura y restos del asentamiento, hizo que el proceso se extendiera, por lo que estiman terminar hoy en el transcurso de la tarde para así, liberar completamente la Plaza de la Soledad.





