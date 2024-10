Luis Mendoza, titular de la Benito Juárez, asegura que será un alcalde de territorio y no de escritorio.

Confía en tener una buena relación y coordinación con la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que se detenga la persecución política en contra de los opositores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que está preparado para lo que venga; que gobernar la alcaldía, bastión panista, es un reto que venía buscando y ansiando desde hace varios años.

Lee también: "Estamos listos para garantizar seguridad; vamos a darle con todo a la prevención": Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez

“Así como me han conocido durante 20 años y me han visto en las calles 20 años, así me verán estos tres años. No va haber una distinción, tendré más trabajo eso sí, pero el mismo teléfono que tengo desde hace muchos años lo seguiré teniendo y así como estamos ahorita en un café, así es como siempre he estado en la calle y así me van a encontrar, y el día que no me encuentren eso quiere decir que estoy teniendo muchos problemas, porque mi equipo de trabajo no está respondiendo; entonces, mi tema es estar en la calle, con la cercanía con los vecinos, eso no lo puedo dejar de hacer y eso lo que me trajo aquí”, indica.

El edil subraya que buscará que haya una alcaldía equilibrada y los mismos servicios que hay en la colonia Del Valle o en la Portales, también existan en Nativitas, Villa de Cortés y Álamos.

Enfatiza en que buscará que su legado, más que una obra, sea el correcto funcionamiento de los servicios urbanos, por lo que adelanta que se remodelarán el Mercado de la Portales y el Parque de Los Venados para tenerlos de primera.

Refiere que sus prioridades de gobierno serán los servicios urbanos, la prevención del delito y el desarrollo humano.

¿Y en materia de seguridad?

—Hay que continuar con la labor diaria, pero sin duda con la coordinación con el gobierno. Creo que con el gobierno central debemos tener una verdadera coordinación y comunicación, porque yo no entiendo y no sabría cómo no avanzar y cómo mantener la calidad de vida sin la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para mí es muy importante eso, dejemos atrás las campañas, dejemos atrás todo este tema y creo que mi obligación con el vecino, sin duda, es encontrar el diálogo, la comunicación y, sobre todo, la coordinación para que podamos mantener los primeros lugares, como siempre ha sido.

Luis Mendoza manifiesta que le apostará a la prevención del delito a través de la mejora a los espacios públicos. Recuerda que nació en la zona conocida como “La Corbata”, por lo que aspira a que todas las zonas de la alcaldía tengan las mismas condiciones de vida.

¿Cómo espera la relación con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada?

—Yo tuve apenas una reunión con ella y en verdad aspiro y tengo muchas esperanzas, y creo que así va a ser porque así me lo hizo sentir, que vamos a tener un gran trabajo conjunto, una gran coordinación y eso es mi tema: yo seguir de la mano con la jefa de Gobierno para que en Benito Juárez le vaya mejor a los vecinos, porque juntos podemos hacer grandes cosas más allá de las ideologías, más allá de los partidos tenemos que ponernos a trabajar los dos, y en verdad yo confío y creo que vamos a hacer un gran trabajo juntos.

En este sentido, Luis Mendoza comenta que en conjunto buscarán espacios para que se puedan construir Utopías en la alcaldía, y que “entre mejor y más espacios de recreación tengamos para los vecinos de Benito Juárez, yo lo voy a apoyar al 100%”.

Lee también:

¿Cree que continúe la persecución política contra la alcaldía, contra usted y su familia?

—Yo esperaría que no porque supongo que las elecciones —y por lo menos para mí— ya quedaron atrás, eso me lo dejó ver la jefa de Gobierno. Yo espero que los demás funcionarios entiendan y sepan que las campañas ya acabaron y que la gente sigue refrendando con el voto directo y saben qué es lo que quieren, y que las instituciones son para gobernar y ayudar al ciudadano y no para perseguir a los opositores. Yo estoy confiado en que esto ya no suceda y que los que estamos haciendo las cosas bien, no tengamos por qué tener ningún inconveniente para poder gobernar bien.

Por último, refrenda que la alcaldía Benito Juárez es y seguirá siendo bastión panista, porque los vecinos han reconocido en las urnas el trabajo que se ha realizado en los últimos 20 años en ese territorio.

“Yo te puedo decir que no es vanidad, simplemente es realidad y los vecinos están contentos con los gobiernos del PAN, y en todo el país como tú bien lo sabes y lo saben los vecinos, pues no nos fue bien, pero en Benito Juárez nos ha ido muy bien”, recalca el alcalde.