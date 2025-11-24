Más Información

La alcaldesa de Iztacalco, , solicitó un de 10% para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo con diputados locales en materia presupuestal, precisó que requieren dos mil 848 millones de pesos para poderle cumplir al pueblo de .

“Les pedimos que no nos olviden, no estamos siendo excesivos en la petición que hacemos, estamos pidiendo un aumento del 10%, no pedimos mucho, 10% de aumento para que podamos cumplirle al pueblo de Iztacalco… estamos siendo responsables y reales, esperemos que este Congreso tenga a bien autorizarnos el presupuesto que les estamos solicitando”, aseveró.

Comentó que las pasadas lluvias atípicas dejaron una afectación a 270 viviendas, y que se ejecutó en seis ocasiones el seguro de pérdida de bienes a favor de familias afectadas.

“A la gente nunca se le olvida cuando la dejas sola y en este caso, nuestras colonias de Pantitlán, Agrícola Oriental, Granjas, Ramos Millán, Campamento 2 de octubre, y Agrícola Pantitlán, estuvimos cercanos a ellos, con el acompañamiento de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada”, destacó.

En otro tema, confirmó que la Utopía en La Magdalena Mixhuca estará lista el próximo año; y que mantienen mesas de trabajo permanentes con vecinos que acomodan autos en la vía pública cerca del Foro Sol y el Palacio de los Deportes “para que todo lo que se genere en esos espectáculos, se pueda quedar con las y los vecinos de Iztacalco”.

