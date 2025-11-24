La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, solicitó un incremento presupuestal de 10% para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo con diputados locales en materia presupuestal, precisó que requieren dos mil 848 millones de pesos para poderle cumplir al pueblo de Iztacalco.

“Les pedimos que no nos olviden, no estamos siendo excesivos en la petición que hacemos, estamos pidiendo un aumento del 10%, no pedimos mucho, 10% de aumento para que podamos cumplirle al pueblo de Iztacalco… estamos siendo responsables y reales, esperemos que este Congreso tenga a bien autorizarnos el presupuesto que les estamos solicitando”, aseveró.

Comentó que las pasadas lluvias atípicas dejaron una afectación a 270 viviendas, y que se ejecutó en seis ocasiones el seguro de pérdida de bienes a favor de familias afectadas.

“A la gente nunca se le olvida cuando la dejas sola y en este caso, nuestras colonias de Pantitlán, Agrícola Oriental, Granjas, Ramos Millán, Campamento 2 de octubre, y Agrícola Pantitlán, estuvimos cercanos a ellos, con el acompañamiento de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada”, destacó.

En otro tema, confirmó que la Utopía en La Magdalena Mixhuca estará lista el próximo año; y que mantienen mesas de trabajo permanentes con vecinos que acomodan autos en la vía pública cerca del Foro Sol y el Palacio de los Deportes “para que todo lo que se genere en esos espectáculos, se pueda quedar con las y los vecinos de Iztacalco”.

