La Fiscalía Capitalina dio a conocer que encontraron sana y salva a María Isabel Orozco Lozano, la joven que el pasado 9 de septiembre fue reportada como desaparecida por su familiares, le perdieron la pista en las inmediaciones de la zona boscosa del Ajusco.

De acuerdo con la investigación, el 2 de septiembre de 2025, la menor se ausentó de su domicilio ubicado en la Carretera Federal a Cuernavaca, alcaldía Tlalpan.

Lee también En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

Como resultado de las diligencias, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), obtuvieron información que indicaba que la adolescente se encontraba en un domicilio ubicado en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo. Derivado de ello, este 8 de octubre fue localizada en compañía de una persona de su círculo cercano.

La menor fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), conforme al protocolo de atención a víctimas, a fin de verificar su estado de salud y garantizar su retorno con sus familiares. De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

LL