Chalco, Méx.— Antes de concluirse la construcción del Colector Solidaridad se inundó otra vez la “zona cero” en Chalco por la lluvia de la noche del miércoles y la madrugada de ayer, lo que afectó a decenas de casas y 20 calles de las colonias Culturas de México, Jacalones 2 y Tres Marías, la misma área que el año pasado permaneció más de un mes bajo agua pluvial y residual.

Las corridas del recién inaugurado Trolebús Santa Martha-Chalco no se suspendieron, pero las unidades circularon sobre las aguas negras en un tramo de la ruta alterna que se trazó por las obras hidráulicas que se llevan a cabo sobre la avenida Solidaridad.

La molestia, angustia y desesperanza se apoderó de nueva cuenta de los vecinos, porque la primera precipitación fuerte de la temporada de lluvias fue suficiente para que causara estragos en la parte más baja de esa zona que alguna vez formó parte del antiguo Lago de Chalco.

“Me siento mal, nuevamente nos vuelve a entrar el agua, es por demás que uno le busque, bombas y bombas y no nos damos abasto. No han venido a ayudarnos, nadie ha venido y los vecinos han marcado para solicitar ayuda y les dicen ‘ya lo estamos checando’, hasta ahorita nadie ha venido”, dijo entre llanto Susana Lechuga, habitante de la calle Alfredo del Mazo, de la colonia Jacalones 2, a quien se le metió el agua a su casa y arrasó con todo.

Sala, refrigeradores, mesas, sillas y todo lo que estaba en su vivienda se echó a perder. Hace apenas unos meses con mucho esfuerzo ella y su esposo compraron algunos muebles para recuperar lo que habían perdido de la inundación de agosto pasado, que se prolongó hasta noviembre por el colapso del antiguo Colector Solidaridad.

Otra vez regresaron los lamentos de los vecinos, quienes perdieron la cuenta de las veces que se han inundado en los últimos tres años. Otra vez sacaron las botas de plástico, las que pensaron que ya no ocuparían cada que lloviera porque las autoridades de los tres niveles de gobierno les prometieron que no pasarían por otra tragedia similar.

Y es la misma zona que ha estado prácticamente anegada desde el año pasado, porque en ese punto está en funcionamiento uno de los cárcamos de alivio edificados para desalojar el agua acumulada mientras se termina el Colector Solidaridad.

“Ya no les creemos a las autoridades, nos dijeron que con el Colector Solidaridad ya no nos inundaríamos y es mentira, vean cómo estamos otra vez, no vemos que haya avance en la obra, cuánto tiempo necesitan para terminarla, yo tengo mi tienda y el agua se metió a mi local y se echó a perder mi mercancía, ¿quién me va a pagar? El año pasado no me dieron ningún tipo de ayuda, sólo se burlaron de nosotros”, denunció Manuel.

Al ver la magnitud del desastre, varias familias de la calle Alfredo del Mazo, en la colonia Jacalones, sacaron sus pertenencias, las subieron a sus vehículos y salieron de la zona para evitar más sufrimiento.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, y la alcaldesa de Chalco, Abigail Sánchez, hicieron un recorrido por varios puntos para ver la dimensión de la contingencia.

Mientras caminaban por la calle Juan Fernández Albarrán, vecinos de la colonia Jacalones 2 les reclamaron por qué no se había concluido el colector.

“¿Por qué? Porque no ha llovido tanto tiempo, pero ¿si llueve ahorita? Usted se va a su casa y está bien, cómoda, limpia. Ya los veo a todos. Vean mis pies, mi mamá se cayó. Ustedes vienen bien limpiecitos porque están en sus casas tranquilamente. Es el segundo año que nos inundamos, dígame que no es el segundo año”, les reclamaron a los funcionarios.

El titular de la Conagua les comentó que la siguiente semana quedará listo el Colector Solidaridad, que resolverá el problema de fondo en la zona cero.