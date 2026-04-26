Zumpango, Méx.- A las 10:27 de la mañana partió el primer tren Felipe Ángeles, de manera oficial, desde la estación Buenavista con rumbo al Aeropuerto Internacional del mismo nombre, sitio al que arribó a las 11:17 de la mañana, es decir, luego de 50 minutos de trayecto.

El primer viaje, que no hizo paradas, fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

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Durante el trayecto hubo población en cada una de las estaciones que salió para saludar y tomar fotografías o videos, algunos con cartulinas agradeciendo al gobierno federal por la nueva obra del tren.

Sin embargo, en la estación Xaltocán, hubo vecinos que mostraron cartulinas con consignas en reclamo a las autoridades federales, pues aseguran que no han tenido avances en la entrega de títulos de propiedad en el ejido.

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