El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, recomendó a quienes realicen compras durante El Buen Fin verificar promociones en sitios web oficiales, desconfiar de ofertas exageradas y proteger la información personal.

“Realizar compras únicamente en páginas oficiales que cuenten con certificados de seguridad y comiencen con la ‘https:’, desconfiar de todas ofertas exageradas, incluidas las que tienen que ver con la continuidad de otros fraudes que se suelen presentar durante esta época, y me refiero al tema de aparatos electrodomésticos, la compra-venta de vehículos o de servicios diversos”, destacó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Guerrero Chiprés también resaltó la importancia de poner atención en la información que se comparte al realizar compras y transacciones.

“Sugerimos proteger la información personal, no compartir datos bancarios, contraseñas, códigos de verificación por mensajes, asumir que todos debemos aprovechar los códigos dinámicos que ya están en las tarjetas”, indicó.

Actualizar antivirus en aparatos de comunicación, tener cuidado con las llamadas telefónicas y con las redes sociales también son medidas preventivas pertinentes por la realización de El Buen Fin 2025.

El coordinador general del C5 conminó a que las contraseñas bancarias sean con códigos numéricos y letras mayúsculas, para inhibir ser víctima de los ciberdelincuentes.

Además, llamó a los consumidores a realizar transacciones en redes de WiFi públicas y no abrir enlaces sospechosos.

Reportes por fraude

Salvador Guerrero Chiprés también informó que el año pasado se atendieron 47 reportes de fraude a raíz de El Buen Fin, lo que equivale a 11.7 diarios en los cuatro días que duraron las ofertas.

Precisó que las alcaldías con más reportes por este delito fueron Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán.

Durante este Buen Fin 2025, el C5 de la Ciudad de México vigilará 165 plazas comerciales a través de mil 264 cámaras.