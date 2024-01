La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que cuidar de las y los adultos mayores siempre será una prioridad para su gobierno, por lo que entregó remodelada la Casa del Adulto Mayor ‘Francisco Villa’.

“Ustedes han dedicado sus vidas al cuidado de hijos y nietos y ahora nos toca a nosotros. Por ello, trabajamos para que tengan una buena atención y cuenten con espacios dignos y seguros para su convivencia”, apuntó.

Resaltó que durante su administración se reabrieron las nueve Casas de Adultos Mayores, a las que actualmente asisten 4 mil 500 personas al mes.

En estos lugares se realizan actividades físicas y recreativas; clases de baile; acciones de salud preventiva; además de pláticas, cursos y talleres.

“Como he dicho en muchas ocasiones: los espacios públicos no tienen por qué ser chafas ni estar descuidados. Al contrario, en este gobierno queremos que sean espacios de calidad a donde asistan porque los disfrutan y porque en ellos encuentran actividades que mejoran su calidad de vida, no porque no tengan otra opción”, sostuvo.

También se creó el programa de “Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral”, con el que gente capacitada realiza los talleres, cursos y actividades que todas y todos los adultos mayores disfrutan.

Finalmente, la alcaldesa puntualizó que, como aliados de los adultos mayores, “continuaremos trabajando 24/7 para que, en Álvaro Obregón, contemos con espacios comunitarios seguros y de calidad”.

