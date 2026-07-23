Metrópoli | 23-07-26 | 09:32 | Actualizada | 23-07-26 | 09:34 |

La () prevé ambiente muy caluroso, cielo parcialmente nublado, con aumento de nublados por la tarde y sin lluvias, para este jueves 23 de julio en la Ciudad de México.

Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el de la SGIRPC.

Se espera que mañana 24 de julio continúe el ambiente caluroso, con condiciones limitadas para lluvias ligeras.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 28° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14°Celsius.

mahc/LL

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