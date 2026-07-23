[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso, cielo parcialmente nublado, con aumento de nublados por la tarde y sin lluvias, para este jueves 23 de julio en la Ciudad de México.
Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.
Se espera que mañana 24 de julio continúe el ambiente caluroso, con condiciones limitadas para lluvias ligeras.
Lee también Alcaldía Cuauhtémoc retira más de 2 mil kilos de mostrencos que obstruían la vía pública
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 28° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14°Celsius.
Hallan a mujer muerta dentro de vivienda en colonia Gertrudis Sánchez, en la GAM; diligencia fue por búsqueda de persona desaparecida
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Cultura
Rechazan la “grosera insistencia” de hacer rentable la Casa del Poeta Ramón López Velarde
Universal Deportes
Robert Lewandowski habla de la oportunidad de enfrentar equipos mexicanos en la Leagues Cup
Espectáculos
María Becerra iza la bandera de Argentina en su concierto en Barcelona; sus fans españoles la aclaman y afirman "nosotros sí tenemos educación"
Mundo
Salman Rushdie testifica en juicio por terrorismo de su atacante; "de pronto estaba en un enorme charco de sangre"
Al día
Cine GRATIS en La Magdalena Contreras: Ubicación y todo lo que tienes que saber para no gastar
Al día
Nuevos biciestacionamientos masivos en CDMX: Requisitos y pasos para registrar tu bicicleta
Espectáculos
¿Galilea Montijo es adicta a las cirugías? Sorprende con nuevo arreglito en el rostro
Espectáculos
Grace de Grier congela las relaciones tóxicas con su sencillo "Done"