Nezahualcóyotl, Méx.—Este miércoles aún continuaba el agua pluvial combinada con residual en calles y casas de la colonia Vergel de Guadalupe, ubicada en la zona norte de Nezahualcóyotl, después de las tormentas que se registraron en los últimos tres días en esa zona de la metrópoli.

Los vecinos de esa comunidad, que según las autoridades locales es la de mayor afectación, dicen que el nivel del agua baja de manera muy lenta, por lo que en sus cuartos sigue concentrado el líquido.

Ayer varios residentes de la calle Tepic no habían sacado por completo el líquido de sus inmuebles. Usaron desde jícaras, botes, cubetas y hasta pequeñas moto bombas para expulsarla hacia la calle, pero en la vía pública el nivel del líquido era de 30 centímetros aproximadamente en algunos puntos.

La presencia de agua en sus hogares ha impedido que los damnificados puedan bajar las pertenencias que subieron al segundo nivel de sus casas o a las azoteas, en algunos casos.

“Los sillones los tuvimos que subir a la base porque aún tenemos agua y lodo que también se ha formado porque la corriente la arrastró hasta adentro”, contó una vecina.

Uno de los propietarios de un vehículo que quedó bajo las aguas negras, lo revisaba la mañana de ayer. “Se echó a perder el motor y lo peor es que nadie se hace cargo de lo que ocurrió, el carro es mi patrimonio y de donde saco para darle de comer a mi familia”, relató.

De acuerdo con el ayuntamiento, hasta ayer eran 312 casas las afectadas en las 16 colonias que sufrieron los embates de la naturaleza y esperan que en las próximas horas pueda ser desalojada toda el agua que está concentrada.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que fueron enviados más de mil 200 trabajadores de diferentes áreas del ayuntamiento para apoyar a los vecinos y realizar la limpieza de los domicilios, las calles y las avenidas.

Explicó que las inundaciones se debieron a la gran cantidad de agua que cayó, además de que el municipio de Nezahualcóyotl depende de los cárcamos de la Ciudad de México, que si se colapsan, la demarcación también se inunda.

Además, de los 312 inmuebles anegados, se presentaron ocho árboles caídos, dos vehículos dañados por el agua, de acuerdo con el censo realizado para verificar las afectaciones en el municipio.

También se lleva a cabo la limpieza de cisternas, el retiro de bienes mostrencos que pudieran obstaculizar la disminución de los niveles de agua y se ha activado un albergue en el Polideportivo de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.

El edil dio a conocer que se recolectan más de 6 toneladas diarias de residuos en los cárcamos municipales, lo que represen ta una de las principales causas de las afectaciones por lluvias, por lo que reiteró el llamado a la población a no tirar basura en las calles.