Debido al cierre de seis estaciones de la Línea B del Metro, desde San Lázaro hasta Bosques de Aragón, durante este fin de semana por trabajos de mantenimiento, este domingo se registraron filas de hasta 150 personas en las inmediaciones de la estación Villa de Aragón para abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

A las afueras del Tecnológico Nacional de México, alrededor de cinco de estas unidades habilitadas de manera gratuita se formaron en fila para transportar a los usuarios desde las estaciones Villa de Aragón hasta la de Morelos, en algunos casos, hasta donde se reanudó el servicio. Los pasajeros esperaron hasta 10 minutos para abordar.

Según constató este diario, el tiempo promedio en este trayecto a las 11:30 horas fue de 25 minutos, que es el doble de lo que tarda el servicio del Metro.

“Sigan avanzando, una sola fila, por favor. No se detengan”, gritaban los policías a las personas que bajaban las escaleras de Villa de Aragón.

El viernes, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó en X que debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo y mejoramiento del tramo elevado de la Línea B, este sábado y domingo permanecerían cerradas las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

Aunque tenían que esperar alrededor de cinco minutos para abordar las unidades de RTP, los usuarios agradecieron que el mantenimiento se realizara en fin de semana, y aseguraron que es un beneficio para todos.

“Es preferible, sobre todo sábado y domingo, que no hay tanta gente por el trabajo, que se haga el mantenimiento y no estemos expuestos a un accidente que pueda pasar, yo digo que está muy bien que lo hagan así. Es beneficioso para todos”, señaló Demetrio Muñoz.

Por la tarde, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que hoy el servicio completo se reanuda en la Línea B del Metro.