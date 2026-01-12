La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lanzó una licitación pública para modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

En la Gaceta Oficial, la dependencia publicó la licitación con folio SEGIAGUA-SPP-LP-001-2026 en la que se describe la obra como “modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella, incluyendo la construcción de un módulo de tratamiento terciario”.

La fecha de inicio está prevista para el 6 de febrero de 2026 y la fecha de conclusión se contempla para el 8 de agosto.

La fecha límite para adquirir las bases es el próximo 14 de enero, mientras que la visita al lugar de los trabajos se prevé para el 15 de enero a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con la convocatoria.

En el documento se establece que las empresas participantes deberán contar -entre otros requisitos- con cinco contratos llave en mano en los últimos 10 años en trabajos de características técnicas y magnitud similares en: diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras o plantas de tratamiento de aguas industriales.

Lo anterior con capacidad superior o igual a 100 litros por segundo (l/s); por lo que deberán presentar copias fotostáticas de al menos cinco contratos y acta de entrega recepción de las obras ejecutadas y recepcionadas de la misma naturaleza a realizarse.

