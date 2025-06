La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe) colocará distintivos a las empresas responsables de la Ciudad de México que sobresalgan por ofrecer empleos dignos para la población.

Se entregarán tres tipos distintos de distintivos: trabajo digno e incluyente, igualdad entre mujeres y hombres y corresponsabilidad de cuidados.

En el Museo de la Ciudad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las empresas de la CDMX a postularse y mostrar sus buenas prácticas para obtener estos distintivos.

Asimismo, adelantó que próximamente se lanzará un “distintivo especial” de paz e igualdad social en colonias que viven en situaciones de violencia y donde es difícil el acceso a empleos.

Lanzan convocatoria para colocar distintivos a empresas responsables de CDMX (16/05/2025). Foto: Especial

En su oportunidad, Inés González Nicolás, titular de la Styfe, consideró que esta convocatoria es un mecanismo que permitirá avanzar en el objetivo de tener una ciudad que ofrezca trabajo digno con la participación activa del gobierno, las empresas, los sindicatos y los propios trabajadores.

“Esta iniciativa nace de una convicción profunda, el desarrollo económico no puede desvincularse del desarrollo social. No hay crecimiento que valga la pena si no se reducen las desigualdades, y para eso hay que poner en el centro a las personas trabajadoras”, dijo.

Así son los tres distintivos para empredsas en CDMX

González Nicolás explicó en qué consiste cada uno de los tres distintivos:

Distintivo de Trabajo Digno e Incluyente : es un reconocimiento para aquellas empresas que no se quedan en el mínimo legal de las leyes, sino que van más allá: que desarrollan y adoptan políticas innovadoras de inclusión laboral, que valoran la diversidad de las personas como una fortaleza y propician una transformación cultural al interior de los centros de trabajo.

: es un reconocimiento para aquellas empresas que no se quedan en el mínimo legal de las leyes, sino que van más allá: que desarrollan y adoptan políticas innovadoras de inclusión laboral, que valoran la diversidad de las personas como una fortaleza y propician una transformación cultural al interior de los centros de trabajo. Distintivo de Corresponsabilidad en Cuidados : lo obtendrán empresas que incorporen acciones como horarios flexibles, licencias igualitarias, espacios de lactancia, apoyos diversos para personas cuidadoras o estancias con personal pagado, las cuales contribuyan no sólo al bienestar de sus trabajadoras y trabajadores, sino también a su propia productividad y competitividad.

: lo obtendrán empresas que incorporen acciones como horarios flexibles, licencias igualitarias, espacios de lactancia, apoyos diversos para personas cuidadoras o estancias con personal pagado, las cuales contribuyan no sólo al bienestar de sus trabajadoras y trabajadores, sino también a su propia productividad y competitividad. Distintivo de Igualdad entre Mujeres y Hombres: este distintivo se relanza en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y busca visibilizar y reconocer a las empresas que tomen acciones concretas para cerrar las brechas de género, que van desde la igualdad salarial y el acceso equitativo a puestos de liderazgo, hasta mecanismos para prevenir y sancionar la violencia laboral y de género.

