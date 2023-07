Este 11 de julio, 12 de las 20 estaciones de la Línea 1 del Metro cumplen un año de permanecer cerradas sin que las autoridades capitalinas fijen una fecha para su reapertura, pues están pendientes diversas adecuaciones.

Mientras, usuarios se trasladan en unidades de RTP, Mexibús, Metrobús y Trolebús, mismos que por momentos lucen rebasados ante la alta afluencia de pasajeros, principalmente en horas pico, lo que se traduce en largas filas de espera.

Cumple un año el cierre de Pantitlán a Salto del Agua

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México concluyó desde el 28 de febrero pasado la obra civil de modernización, actualmente está en fase de pruebas el sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), el cual es adaptado a los trenes NM16 que circularán en la línea y en los 29 trenes nuevos, modelo NM22, adquiridos por el gobierno capitalino, que son construidos en una planta armadora en Querétaro.

El 27 de junio de 2022, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro oficializó el cierre del primer tramo, que fue el 11 de julio, y aseguró que para agosto de 2023 concluirían las obras de modernización, cambio y sustitución de toda la Línea 1.

En febrero, cuando se entregó la obra civil del primer tramo, el director del Metro, Guillermo Calderón, indicó que iniciarían pruebas de los trenes y en mayo reabriría el servicio.

Sin embargo, hasta este 10 de julio, continúan los trabajos de Pantitlán a Salto del Agua y por ello sigue cerrada. De Balderas a Observatorio, sigue sin cerrarse para dar paso a los trabajos de la segunda etapa.

Las obras están a cargo de la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive y significaron un costo de 37 mil millones de pesos a pagar en 19 años.

¿Qué obras se han realizado?

El consorcio chino ha culminado la obra civil del primer tramo que recorre de la estación Pantitlán a Salto del Agua. Los trabajos consistieron en el cambio total de la indumentaria en vías, rieles, durmientes, sustitución de balasto, tubería de drenaje y registros, cableado, charolas, así como modificación del sistema de CBTC.

Además de la construcción de tres nuevos cárcamos de alta capacidad, entre otras acciones, con el fin de garantizar un transporte seguro, reducir los tiempos de traslado y espera para los usuarios de esta línea.

Actualmente, la obra de la Línea Rosa está en fase de pruebas para el sistema de control de trenes. Foto: Especial

También el Sistema de Transporte Colectivo remarcó esta semana que para la entrada en operación de este tramo serán 10 trenes los que prestarán el servicio y que son adecuados para el nuevo sistema.

Sobre los 29 trenes nuevos que incrementarán 35% su capacidad, aún continúan su armado. Del total, nueve ya fueron concluidos. Mientras que se realiza el proceso de ensamblaje de cables, puertas y equipo de interiores en 10 más.

A 12 meses de movilidad emergente

Desde hace un año opera el servicio de apoyo consistente en 300 autobuses de RTP, 40 unidades de Metrobús, 42 trolebuses y 200 autobuses de corredores, además del apoyo de 10 unidades del Mexibús, 21 de empresas particulares, así como un incremento de trenes en las Líneas 5 y 9 del Metro.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por el paradero de Pantitlán, donde opera el servicio emergente, usuarios informaron que ha sido un año en el que han padecido de tráfico y largas filas para abordar alguna de las unidades. Indicaron que se incrementó el tiempo de traslado a sus destinos entre 20 y 40 minutos.

En el recorrido realizado por este diario el transporte de RTP se abordó a las 8:22 horas, después de una espera de más de 20 minutos. La llegada a Balderas fue a las 9:10 horas.

Uno de los mecanismos que ha implementado la Secretaría de Movilidad es separar a los usuarios de aquellos que quieren ir sentados a los que prefieren abordar la unidad y permanecer de pie o bien, en dos tipos de servicios, el exprés, que va de manera directa a las terminales Hidalgo, Pantitlán o Balderas, o con paradas en cada estación. Lo anterior, con el fin de agilizar las filas de espera.

Durante el sondeo, Angélica aseguró que ha sido difícil no tener el Metro de Pantitlán a Salto del Agua, por lo que diario aborda los camiones con dirección a Balderas donde ella desciende de las unidades, cuyo costo es de cinco pesos, ya sea en efectivo o con tarjeta de movilidad.

“Es un transporte indispensable. Que no haya es muy complicado. Hay mucho tráfico. Es muy tedioso andar así. Si ellos no se apuran, pero igual si no quieren, es porque no lo ocupan, no batallan, van muy cómodos en sus carritos y nosotros tenemos que andar transbordando. Sí es muy difícil”, comentó.

“Nos dejaron aquí el RTP parados. Llevamos esperando como media hora. Es molesto, no hay organización. Las obras van con tiempo seguramente, el problema es el servicio de apoyo, somos bastantes”, sostuvo William Loera.

Mientras que Evelyn también coincidió en que el servicio ha representado más tráfico.

Este fin de semana, el jefe de Gobierno, Martí Batres, realizó una supervisión de las obras e indicó que se instalarán mil 400 cámaras en trenes y pasillos.

Este diario consultó al STC sobre por qué no se ha reabierto el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, así como una postura al respecto; sin embargo, no se obtuvo respuesta.