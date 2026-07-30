El Jardín Flotante instaló bazar “Borrón y Vida Nueva” con el objetivo de fortalecer la economía de las personas liberadas y visibilizar sus proyectos productivos, en colaboración con el Instituto de Reinserción Social (IRS) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Y es que este 30 de julio, los participantes expusieron y comercializaron sus productos directamente con la ciudadanía. Las personas emprendedoras forman parte del subprograma “Empoderando Vidas”, mediante el cual han recibido capacitación, acompañamiento y herramientas para iniciar o fortalecer sus negocios, impulsando así su autonomía económica y su proceso de reinserción social.

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Jardín Flotante instala bazar de personas en reinserción social del programa "Borrón y Vida Nueva". (Foto: especial)

Durante la jornada, los emprendedores destacaron que contar con un espacio de venta en un punto emblemático de la ciudad les permitió acercarse a nuevos públicos, ampliar las posibilidades de comercialización de sus productos y fortalecer la presencia de sus marcas.

La Directora General del Instituto de Reinserción Social, Cinthia Guadarrama, destacó que la colaboración entre dependencias es fundamental para generar mayores oportunidades para las personas afiliadas al Instituto, al tiempo que fomenta el aprovechamiento de los espacios públicos como lugares de convivencia, inclusión y desarrollo comunitario.

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