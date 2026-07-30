[Publicidad]
El Jardín Flotante instaló bazar “Borrón y Vida Nueva” con el objetivo de fortalecer la economía de las personas liberadas y visibilizar sus proyectos productivos, en colaboración con el Instituto de Reinserción Social (IRS) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
Y es que este 30 de julio, los participantes expusieron y comercializaron sus productos directamente con la ciudadanía. Las personas emprendedoras forman parte del subprograma “Empoderando Vidas”, mediante el cual han recibido capacitación, acompañamiento y herramientas para iniciar o fortalecer sus negocios, impulsando así su autonomía económica y su proceso de reinserción social.
Leer también Metrobús ofrecerá nuevo servicio entre las Terminales 1 y 2 del AICM a partir del 1 de agosto; tarifa será de 30 pesos
Durante la jornada, los emprendedores destacaron que contar con un espacio de venta en un punto emblemático de la ciudad les permitió acercarse a nuevos públicos, ampliar las posibilidades de comercialización de sus productos y fortalecer la presencia de sus marcas.
La Directora General del Instituto de Reinserción Social, Cinthia Guadarrama, destacó que la colaboración entre dependencias es fundamental para generar mayores oportunidades para las personas afiliadas al Instituto, al tiempo que fomenta el aprovechamiento de los espacios públicos como lugares de convivencia, inclusión y desarrollo comunitario.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
cr
[Publicidad]
Más información
Economía
Economía mexicana crece más que la estadounidense
Nación
Cobran hasta $26 mil por suplantar en examen en línea de ingreso a UNAM; también ofrecen para el IPN
Arlequín
Jóvenes construyendo el futuro con… trampa
Universal Deportes
La petición de Alex Diego al avanzar a los Cuartos de Final del Campeonato Sub 20 de la Concacaf
Espectáculos
¿Mariana Echeverría se burla de Gala Montes y su familia? Así le respondió tras criticar su cuerpo
Historias
Acelera hacia la moda con una colección creada por Anuar Layón
La Roja
Ex tóxico no soportó el cortón, se emborrachó y atropelló a su ex pareja en la Venustiano Carranza
Viral
¿Te sientes triste cuando viene tu cumpleaños?, te contamos el fenómeno del "Birthday Blues"