El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Para combatir los , la alcaldesa de , Aleida Alavez, informó que, para finalizar el año, se invertirán 100 millones de pesos para la restauración de 11 mil 500 metros lineales del drenaje más antiguo de la demarcación.

"Esta acción significa apostar por el futuro de Iztapalapa, por eso con esta inversión y las obras que hemos intervenido y entregado, demostramos que mi gobierno está trabajando en la renovación de un drenaje que no ha sido rehabilitado en muchos años y ya nos está creando muchos inconvenientes”, dijo la edil durante la apertura de un nuevo pozo de absorción en el barrio de Santa Bárbara.

Iztapalapa invertirá 100 mdp para renovar drenaje (26/10/2025). Foto: Especial
Explicó que esta restauración permitirá que se tenga una gestión más integral al agua, como evitar que el agua de lluvia se vaya por el drenaje y se desperdicie, en lugar de "nutrir nuestros mantos".

Aseguró que se busca que el agua fresca regrese a alcaldía Iztapalapa y la hidrate, porque el se está secando.

“Seguiremos trabajando para que la sustentabilidad sea parte de la vida diaria en nuestra demarcación”, destacó.

