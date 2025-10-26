Para combatir los socavones, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que, para finalizar el año, se invertirán 100 millones de pesos para la restauración de 11 mil 500 metros lineales del drenaje más antiguo de la demarcación.

"Esta acción significa apostar por el futuro de Iztapalapa, por eso con esta inversión y las obras que hemos intervenido y entregado, demostramos que mi gobierno está trabajando en la renovación de un drenaje que no ha sido rehabilitado en muchos años y ya nos está creando muchos inconvenientes”, dijo la edil durante la apertura de un nuevo pozo de absorción en el barrio de Santa Bárbara.

Iztapalapa invertirá 100 mdp para renovar drenaje (26/10/2025). Foto: Especial

Explicó que esta restauración permitirá que se tenga una gestión más integral al agua, como evitar que el agua de lluvia se vaya por el drenaje y se desperdicie, en lugar de "nutrir nuestros mantos".

Aseguró que se busca que el agua fresca regrese a alcaldía Iztapalapa y la hidrate, porque el subsuelo se está secando.

“Seguiremos trabajando para que la sustentabilidad sea parte de la vida diaria en nuestra demarcación”, destacó.

