Más Información

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes ; Sebastán Cáceres estuvo en el ring apoyándola

Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes ; Sebastán Cáceres estuvo en el ring apoyándola

Ninel Conde, tercera expulsada de la Casa de los Famosos; ahora los cuartos quedan así

Ninel Conde, tercera expulsada de la Casa de los Famosos; ahora los cuartos quedan así

Supernova Orígenes: Franco Escamilla no tuvo rival; vence al Escorpión Dorado en el Palacio de los Deportes

Supernova Orígenes: Franco Escamilla no tuvo rival; vence al Escorpión Dorado en el Palacio de los Deportes

Ecatepec, Méx.— La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) propuso que uno de los tres polos del bienestar programados para el Estado de México se instale en Zumpango ya que en esa región se requieren oportunidades de desarrollo para los mexiquenses.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación empresarial, dijo que tienen conocimiento que dos polos ya están definidos y se ubicarán en los municipios de Neza y Toluca.

“Consideramos importante que la sede del tercero se ubique en la región de Zumpango, ya que en esa zona es donde menos oportunidades de desarrollo hay para las familias mexiquenses; otra región que debería ser evaluada como un cuarto polo debería ser Chalco, ya que también requiere de una región que evite el traslado diario de decenas de miles de personas hacia la Ciudad”, refirió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses