Ecatepec, Méx.— La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) propuso que uno de los tres polos del bienestar programados para el Estado de México se instale en Zumpango ya que en esa región se requieren oportunidades de desarrollo para los mexiquenses.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación empresarial, dijo que tienen conocimiento que dos polos ya están definidos y se ubicarán en los municipios de Neza y Toluca.

“Consideramos importante que la sede del tercero se ubique en la región de Zumpango, ya que en esa zona es donde menos oportunidades de desarrollo hay para las familias mexiquenses; otra región que debería ser evaluada como un cuarto polo debería ser Chalco, ya que también requiere de una región que evite el traslado diario de decenas de miles de personas hacia la Ciudad”, refirió.