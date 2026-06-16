Comerciantes y empresarios del Centro Histórico estiman pérdidas de hasta 100 millones de pesos diarios a causa del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que este lunes cumplió 15 días, y por el que los principales accesos al primer cuadro de la Ciudad fueron cerrados con vallas impidiendo la movilidad a capitalinos y turistas en medio del Mundial y el FIFA Fan Fest del Zócalo.

“Hablábamos de pérdidas, alrededor de 100 millones de pesos diarios, ¿por qué? Porque mucha gente viene de fuera, por ejemplo, camiones de Puebla a surtir todo lo que es Correo Mayor, toda esa parte y no podían entrar”, comentó María Elena Lozano, representante de la comunidad empresarial del Centro Histórico.

Tras el Tequio de limpieza que arrancó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la empresaria señaló que hasta ahora la administración capitalina ha cumplido con todas las propuestas, pues se quitaron las vallas y señaló que si bien aún no hay un plan, las autoridades se comprometieron a brindar un apoyo a los afectados.

“Fueron casi 15 días, rentas, sueldos, IMSS, o sea, ¿de dónde va a salir? No sólo nosotros, la gente que vive de las propinas, que vive de las ventas, estuvieron completamente afectadas y son personas que viven al día”, dijo.

“Todos tenemos derecho al trabajo y todos tenemos derecho a la movilidad, como tienen derecho a manifestarse”, afirmó José Luis Santiago, presidente de la Calle de las Novias, quien advirtió que el daño “ha sido dramático”, sobre todo para gente que vive en la zona.

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