Tultepec, Méx.— Más de 48 millones de pesos son invertidos por el gobierno federal para la reconstrucción y reparación de 156 casas que resultaron afectadas por las obras de construcción de la ampliación del tren Buenavista-AIFA, mismas que siguen en proceso de ejecución, informó Cecilia Montes, directora de Enlace y Vinculación del gabinete de Infraestructura y Turismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La funcionaria federal precisó que es la Comisión Nacional de Vivienda la encargada de la supervisión de los proyectos y puntualizó que, de las viviendas censadas, 14 tuvieron que demolerse en su totalidad para ser reconstruidas. El proceso inició el pasado 2 de diciembre del 2025 y concluyó hace días.

A 31 familias tuvieron que reubicarlas para que se puedan realizar las reparaciones y reconstrucciones, mismas que reciben el subsidio del pago por concepto de arrendamiento de un nuevo sitio, para lo que fueron destinados por la Comisión Nacional de Vivienda alrededor de 2 millones de pesos.

Sobre el proceso para llevar a cabo las obras, Cecilia Montes explicó que han trabajado en llevar justicia social a las familias de las 156 casas que resultaron con daños, para las que se intentó respetar los proyectos originales de las viviendas, es decir, como estaban originalmente.

Sin embargo, refirió que hubo casos en los que no fue posible debido al tipo de suelo.

“En avenida Morelos y Doctores, ahí demolimos cuatro viviendas y ya teníamos una semana de haber metido la maquinaria y la tierra seguía húmeda. Ahí se le mostró a la gente que el daño de las casas no era por el tren, quizá el tren fue un factor adicional. Sin embargo, se veía que el suelo no estaba perfectamente compactado, que era relleno”, puntualizó la funcionaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Una de las 14 casas demolidas y que está en proceso de construcción es la de César Augusto Flores, quien señaló no estar de acuerdo con el monto que le asignaron para volver a levantar la vivienda a la que llegó a vivir desde hace seis años, en el Paraje La Loma, ubicado en el Ejido de Teyahualco.

“Mi casa era de casi 200 metros cuadrados y me están haciendo una de apenas 100 metros cuadrados. Llevo mes y cachito esperando que me hagan la segunda dispersión y nada más nada. Supuestamente nada más me van a dar 580 mil pesos por mi casa y yo la había valuado por otro lado en un millón 800 mil pesos. Es una limosna lo que nos dieron”, sostuvo César.

El habitante del municipio de Tultepec expresó que el predio donde construyó, se ubica a pocos metros de las vías del tren y del puente vehicular del Zacamole, el cual fue construido como parte de las obras complementarias de la ampliación del tren Suburbano Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que cruza por arriba del Circuito Exterior Mexiquense.