Naucalpan, Méx.— El proyecto de saneamiento del río Hondo contará con una inversión de 70 millones de pesos, provenientes de recursos gestionados por una empresa fondeadora de los Países Bajos, informó Ricardo Gudiño, director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS).

La obra se realizará mediante una asociación público-privada de ámbito estatal, modalidad que permitirá reducir en seis meses el tiempo de ejecución frente a los plazos federales.

Desarrollado en coordinación con Países Bajos, el proyecto contempla la ampliación de dos plantas de tratamiento existentes y la construcción de una nueva.

Gudiño explicó que el expediente técnico se completará en noviembre y las autorizaciones necesarias se gestionarán en los próximos meses, incluida la aprobación final del Congreso estatal, prevista para mayo de 2026. La adjudicación se realizará mediante licitación internacional entre junio y julio, y se prevé que las obras inicien dentro de un año.

El director de OAPAS precisó que ni el organismo ni el municipio deberán invertir recursos propios, ya que la empresa fondeadora financiará el proyecto íntegramente mediante un contrato a largo plazo que asegura la recuperación de la inversión.

El saneamiento del río Hondo comenzó en 2022 con estudios sobre la situación del afluente. Durante el trienio pasado se destinaron 3 millones de pesos, mientras que anteriormente se habían designado 9.6 millones, de los cuales la mitad correspondió a recursos municipales y el resto a inversión federal a través del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).

