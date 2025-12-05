Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Con el propósito de facilitar la información relacionada con el seguimiento y control del personal policial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () firmaron un convenio de colaboración.

Con el acuerdo se otorgará la licencia para usar el Sistema de Administración Policial Kárdex 2.0, informó la SSC.

Con el uso del sistema, las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno cuentan con la herramienta para el control y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.

Leer también:

La firma estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez Camacho. (Foto: especial)
La firma estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez Camacho. (Foto: especial)

En el acuerdo está establecido que la licencia para usar Kárdex 2.0 es por 5 años de forma no exclusiva y gratuita.

La firma estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez Camacho.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]