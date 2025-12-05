Con el propósito de facilitar la información relacionada con el seguimiento y control del personal policial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) firmaron un convenio de colaboración.

Con el acuerdo se otorgará la licencia para usar el programa informático Sistema de Administración Policial Kárdex 2.0, informó la SSC.

Con el uso del sistema, las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno cuentan con la herramienta para el control y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.

Leer también: Secretaría de Seguridad de CDMX instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen estructura del pino

La firma estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez Camacho. (Foto: especial)

En el acuerdo está establecido que la licencia para usar Kárdex 2.0 es por 5 años de forma no exclusiva y gratuita.

La firma estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez Camacho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr