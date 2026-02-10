Del 14 al 22 de febrero la plancha del Zócalo se llenará de colorido con el Jardín del Buen Amor, una instalación monumental con 5 mil metros cuadrados de pasto y 11 mil plantas provenientes del suelo de conservación de Xochimilco, para el disfrute de capitalinos y turistas en el marco del Día del Amor y la Amistad.

El subsecretario de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura, Argel Gómez Concheiro, adelantó a EL UNIVERSAL que se trata del jardín “más grande” que se ha instalado en el corazón de la Ciudad; además, se instalarán cuatro velarias, habrá funciones de cine al aire libre y se realizará una boda masiva, a cargo de la Consejería Jurídica.

“Se realizará del 14 al 22 de febrero, será el más grande jardín que se ha instalado en el Zócalo, con 5 mil metros cuadrados de pasto y 11 mil plantas —flores de Xochimilco—, de tal manera que estos días en el Zócalo se podrá disfrutar de un jardín con motivo del 14 de febrero, convocando al disfrute del espacio público y, por supuesto, del buen amor”, dijo el funcionario.

Destacó que todas las flores que compondrá este jardín fueron adquiridas a productores de Xochimilco por medio de la Corenadr; entre los ejemplares, dijo, habrá mil rosas, mil 500 girasoles mini, así como mil ejemplares de petunias, margaritas y dalias, entre muchas otras que destacan por su colorido.

Resaltó que se espera que al menos entre 400 o 500 mil personas visiten este llamativo jardín en el corazón de la Ciudad de México durante los 10 días que estará disponible de manera gratuita al público.