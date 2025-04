El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) presentó el festival musical “Pasaporte Sonoro” en defensa de los derechos de las personas migrantes.

La cita es el viernes 25 de abril a partir de las 13:00 horas frente al Monumento a la Revolución y contará con la participación de artistas como Los Cogelones, El Muchacho de los Ojos Tristes, Cortés MX, Bloody Mimic, Petate de Muerto, The Evil Ones, Phanto Zeef, Hot Mavericks, Los Jamons, The Momels y DSM.

En un comunicado, el INJUVE explicó que este festival será en apoyo a miles de connacionales y personas migrantes de diversos países de América Latina que han llegado a México tras el aumento de las políticas antimigratorias en Estados Unidos.

“Migrar ha sido parte fundamental en la historia de la humanidad. La historia de Estados Unidos y América Latina es uno de los mayores ejemplos a nivel mundial. Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, aproximadamente 64 millones de personas inmigrantes o de origen latinoamericano residen en ese país, de las cuales alrededor de 38 millones son mexicanas”, dijo el instituto en un comunicado.

El evento estará a cargo del INJUVE, en colaboración con la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y los promotores Mimita Chan y El Camino Rojo Conciertos Neza.

“Este evento busca generar conciencia sobre los derechos de las personas migrantes, una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado.

Además de los conciertos, el INJUVE y la Coordinación de Movilidad Humana instalarán un Centro de Acopio de ropa y comida, donde las y los asistentes podrán donar.

Se solicitarán que las prendas estén limpias, en buen estado y entregadas en bolsas rotuladas con la talla, descripción y color de cada artículo; las donaciones serán resguardadas por la Coordinación de Movilidad Humana y entregadas en un acto protocolario posterior.

