La iniciativa que contempla aumentar las sanciones contra franeleros que ocupen la vía pública de la Ciudad de México “no se trata de erradicar ni de criminalizar” a las personas que se dedican a esta tarea, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sino que se buscará implementar una estrategia “integral” para evitar que se cometan delitos.

“No es que se erradiquen (...) no se trata de erradicar ni de criminalizar. Si una persona da una propina, pues es una propina, no que te obliguen a dar o una cuota por cuidar tu auto o por permitir estacionarte en un punto, como sucede en algunos lugares. Es de manera integral y por supuesto que la Secretaría del Trabajo estará apoyando mucho toda esta estrategia que es ir y hablar con la gente y plantearles directamente lo que no pueden hacer en las calles, y por otro lado dar alternativas”, dijo.

Advirtió que no se trata de hacer operativos sino de hacer una “gran campaña de comunicación” para comunicar a estas personas lo que pueden o no hacer; además, precisó que también obliga a las alcaldías a concertar en casos específicos.

El uso indebido de la vía pública no es un asunto menor y debe enfrentarse con determinación.



No más trabajo comunitario, arresto será inconmutable

En su oportunidad, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas indicó que actualmente las personas que son sancionados por Justicia Cívica por hacer uso ilegal del espacio público, pueden pagar una multa de 500 pesos o hacer trabajo comunitario para evitar el arresto.

No obstante, señaló que con la iniciativa que se enviará al Congreso, se establece en el artículo 28 Bis que estas acciones no tengan ninguna lógica inconmutable, es decir que en ningún caso, se podrá evitar el arresto por 36 horas que se contempla.

Ante estas acciones también se actuará en flagrancia, comentó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de tal forma que se pueda actuar incluso sin una denuncia de por medio.

Buscan que franeleros no aparte lugares en vía pública. (21/01/2025) Foto: Gabriel Pano / El Universal

Brugada enviará iniciativa para aumentar sanciones a franeleros

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para aumentar las sanciones y regularizar a quienes apartan lugares en la vía pública, conocidos como “franeleros”, quienes abusan y controlan las calles de la Ciudad de México.

Esta iniciativa contempla modificar la Ley de Cultura Cívica para dar un arresto inconmutable por 36 horas, a quienes intimiden, exijan pagos indebidos o coaccionen a las y los automovilistas que busquen estacionar sus vehículos en la vía pública.

Advirtió que los casos en que estas personas se “pasen de la raya” y cometan otros delitos, como amenazas, golpes o robos, serán sancionados ya no como una falta cívica, sino ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

