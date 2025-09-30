Más Información

Silvana Carranza, promotora de uno de los amparos que obligan al Congreso local a aprobar la, dijo que la propuesta que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la materia debe cumplir con algunos parámetros para garantizar una correcta aplicación.

Al participar en una rueda de prensa con diputados locales de Movimiento Ciudadano que presentaron su agenda legislativa, la activista detalló que la iniciativa del Poder Ejecutivo debe partir de un buen diagnóstico, diferenciado por alcaldía, sobre la situación de los cuidados.

Además, dijo, debe haber un buen diseño institucional, pues no sólo se trata de brindar servicios sino de una estrategia conjunta que debe estar articulada, “eso es un sistema, no estamos hablando nada más de parches por aquí y parches por allá, sino de articulación y diálogo”.

De igual forma, apuntó que el presupuesto para este sistema de cuidados debe ser progresivo, pues esta política social debe ir avanzando y modificándose, ya que actualmente quienes requieren más cuidado son las infancias, pero en un futuro serán los adultos mayores.

“Otro aspecto fundamental es la evaluación, la continua evaluación, necesitamos tener mecanismos que permitan asegurar la calidad de todo este sistema, no nada más de los servicios, sino de las políticas en su integridad”, aseveró Silvana Carranza.

Por último, subrayó, debe haber diálogo continuo con la sociedad civil para saber cómo atender correctamente las necesidades de cada grupo de personas que requieren cuidados.

Al respecto, el coordinador de la bancada naranja, Royfid Torres, dijo que la ley del Sistema de Cuidados será una de sus prioridades parlamentarias.

“Desde hace dos años Movimiento Ciudadano presentó su propuesta, que construyó de la mano con expertos, el año pasado la volvimos a presentar, hace unos días presentamos la tercera versión y seguimos esperando la propuesta de la Jefa de Gobierno. A nosotros ya nos dio tiempo de hacer tres versiones y el gobierno de la Ciudad no ha podido ni siquiera presentarla suya”, indicó.

